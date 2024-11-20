殺人還砸靈堂！陸殺人犯獲釋「又是一條好漢」　衝受害者家辦桌

▲殺人犯被關20年獲釋，在受害者家門口鋪紅毯、放鞭炮，並開了18桌宴客。（圖／翻攝微博）



記者柯振中／綜合報導

大陸四川省綿陽市20年前發生命案，動手殺人的兇手近日刑滿釋放，竟然跑去受害者家門口大擺18桌宴席，宴請180名親友，甚至還鋪紅毯、放鞭炮，氣得受害者的兒子出面爆料。當地政府得知消息，已經派人制止，並且進行法治教育。

綜合陸媒報導，受害者的兒子李男指稱，他們家與兇嫌是鄰居關係，20年前鄰居雇兇殺害他的父親，手段極其殘忍，甚至還朝父親的遺體潑灑汽油，準備點火燒毀，所幸家人及時發現，父親才留下全屍。

▲殺人犯被關20年獲釋，在受害者家門口鋪紅毯、放鞭炮，並開了18桌宴客。（圖／翻攝微博）



李男指控，案件發生以後，鄰居被判處有期徒刑，近期服刑滿20年獲釋，沒想到兇嫌的行為囂張至極，竟在他家門口設宴慶祝、款待180名親友。這些受邀到訪的親友，除了有他的兒時玩伴以外，更有他求學時期的老師，一群人有說有笑，甚至鋪紅毯、放鞭炮，絲毫不顧及他們一家人的感受。

李男為了回擊，在宴席後的隔天，也在家中擺出父親的追思會。李男痛批，鄰居犯了殺人重罪，獲釋後被鄰居夾道相迎，讓人有種「關出來又是一條好漢」的錯覺，也可能令人形成錯誤的觀念。

李男對此堅決不願妥協，若是真的讓步的話，等於他也同樣是在作惡，「因為這是在對一種惡念的妥協」，不符合他的價值觀。李男痛批，父親過世後，家人辦理後事時，兇嫌還找人來將父親的的靈堂砸掉，甚至差點把骨灰撒出來，兇嫌的行徑相當惡劣。

當地政府對此表示，接獲通知以後，已經前往現場制止，並進行法治教育。兇嫌與受害者是鄰居關係，派出所已成立專案小組進行調解。