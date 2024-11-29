運毒到義大利「路過台灣」秒被逮　大馬男要關5年半

記者黃翊婷／綜合報導

馬來西亞籍男子阿祥（化名）與另外4名身分不詳的成年人合作運毒，今年9月間攜帶裝有16公斤大麻的行李箱搭機前往義大利，中途在台灣轉機，結果一落地就被抓包。桃園地院法官日前審理此案，並依運輸第二級毒品罪，判處阿祥有期徒刑5年6個月。

▲阿祥幫忙走私毒品，卻在台灣轉機時被抓包。（示意圖／VCG，與本案無關。）

判決書中記載，阿祥與4名身分不詳的成年人共謀私運毒品，今年9月間由成員A以大約新台幣1萬元為報酬，讓阿祥攜帶裝有16公斤大麻的行李箱，搭機前往義大利，行程中的機票、住宿飯店則由B成員負責。

阿祥依照指示在泰國曼谷機場與成員C碰面，拿取夾藏大麻的行李箱，接著搭機來到台灣，預計當晚就會轉機飛往義大利，沒想到人剛落地，就在入境檢查時被財政部關務署台北關查緝人員抓包攜帶毒品。

阿祥被捕之後，對於上述犯行均坦承不諱。而阿祥行李箱中的毒品經相關單位檢驗，確認含有第二級毒品大麻成分。

桃園地院法官認為，阿祥無視國際杜絕毒品犯罪的規定，不思以正當方式賺取財物，反而貪圖利益答應幫忙走私毒品，危害他人身心健康，加上查扣的毒品毛重達16公斤，重量非輕，本應嚴懲，但考量到他已經坦承犯行，毒品也未流入市面，最終依運輸第二級毒品罪，判處有期徒刑5年6個月，執行完畢或赦免後再驅逐出境，全案仍可上訴。