工人踩破鐵皮浪板摔落地面慘死「惡老闆竟裝傻」　下場曝光

▲桃園市梁姓男子去年3月間聘請黃姓工人施作平鎮區民宅浪板更新工程，卻疏於安全設施，導致工人踩破浪板摔落地面，送醫急救仍傷重不治。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市梁姓男子去年3月間承攬平鎮區某處民宅鐵皮浪板更新工程，聘請黃姓工人施作，未料卻未在浪板上鋪設通道、護網等安全維護設施，導致工人踩破浪板摔落至3米地面，送醫急救後仍傷重不治；桃園地院審理時，被告梁姓男子園否認是雇主，但經檢警調查後才坦承犯行，法官審結依過失致死罪，判處有期徒刑10月，仍可上訴。

檢警調查，梁姓男子於去年3月9日承攬平鎮區關爺西路上某處民宅之鐵皮浪板更新工程，聘僱黃姓男子施作，梁姓男子明知雇主對於進入營繕工程工作場所作業人員，應提供安全帽，供其正確戴用施作，雇主使勞工於屋頂從事作業時，應指派專人督導，並在施工現場規劃安全通道，架設適當強度之踏板，並於下方範圍裝設堅固格柵或安全網等防墜設施，以免引發危害。

未料黃姓工人於當天上午11時許，在施工現場安裝新鐵皮浪板時，因屋頂無工作檯，且站立民宅之採光浪板上施作，因採光浪板無法負荷重量而破裂，導致黃男自3公尺高之屋頂直接墜落地面，經送往聯新醫院急救，再轉至林口長庚醫院急救，仍於3月19因傷重不治，案經檢察官相驗後依過失致死罪嫌起訴。

桃園地院審理時，被告梁姓男子一度否認為被害人之雇主，在檢方提供調查報告後才承認為被害人之雇主，並坦承犯行；法官審酌被告之過失程度、所生損害、犯後終能坦承犯行，但未與被害人家屬達成和解，法官審結依過失致死罪，判處有期徒刑10月，本案仍可上訴。