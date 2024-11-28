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前科男菜刀恐嚇百貨店長「我要搶劫」　搶3000+洋菸下場曝光

▲桃園市魏姓男子今年9月間在桃園區竊取路旁機車代步，在某生活百貨竊取菜刀後向店長恫嚇「我要搶劫」，搶走3000元與洋菸後逃逸。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲魏姓男子今年9月間在某生活百貨竊取菜刀後向店長恫嚇「我要搶劫」，搶走3000元與洋菸後逃逸。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市魏姓男子今年9月間，在桃園市桃園區竊取路旁機車代步，在永安路某生活百貨店偷走店內菜刀後，恐嚇店長「我要搶劫」，搶走3000元現金與洋菸1包後逃逸。桃園地院審結，依竊盜罪判處有期徒刑4月，又犯恐嚇取財罪，處有期徒刑8月，應於刑之執行完畢或赦免後，令入相當處所或以適當方式，施以監護2年，本案還可上訴。

檢警調查，魏男有恐嚇取財等多項前科，經桃園、高雄地院判刑確定，於2021年5月執行完畢，仍不知悔改，今年9月10日下午1時50分許徒步經過桃園區慈光街，發現路旁機車鎖匙未拔下，見四下無人隨即偷走機車，騎往永安路上某生活百貨賣場偷走菜刀後，走到櫃檯恫嚇店長「我要搶劫」，店長交出3000元現金與1包洋菸後，魏隨即騎乘贓車逃逸。

桃檢調查時，魏坦承犯行不諱，檢方考量魏男作案時，店長仍從容對答，魏並未有揮擊菜刀等驚擾其他店員或客人等動作，應不構成強盜案件構成要件，檢方偵結依恐嚇取財、竊盜等罪嫌起訴。

桃園地院審理時，被告魏男坦承犯行，並有檢警提供現場監視畫面等資料佐證，足認犯行明確。法官查出，被告罹患思覺失調症多年，經高雄橋頭地院送精神鑑定，認被告受思覺失調症影響，辨識行為違法或依其辨識而行為之能力顯著降低，未來再犯性高。就被告所犯2罪，均依刑法之規定，減輕其刑。

法官審結，被告犯竊盜罪，處有期徒刑4月，如易科罰金，以新台幣1千元折算1日，又犯恐嚇取財罪，處有期徒刑8月。並應於刑之執行完畢或赦免後，令入相當處所或以適當方式，施以監護2年，以達個人矯正治療及社會防衛之效，本案仍可上訴。

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