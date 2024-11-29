《學生輔導法》修法三讀　輔導諮商中心法制化、補足專輔人員

▲學生輔導法部分條文修正草案三讀。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

《學生輔導法》修法因藍營調整議程延宕至今，今（29日）院會三讀通過相關條文，提升諮商品質、學生輔導諮商中心法制化、補足輔導教師及輔導人員員額編制等，另外，對未成年學生執行輔導諮商業務時，只要經學生本人同意，可在沒有取得法定代理人同意下進行輔導諮商。

修法明訂，高中以下學生主管機關設有輔導諮商中心，並重新檢討中心任務，精進發展性、介入性、處遇性的三級輔導合作，現行高中以下學校55班以上設置專輔人員一人，修法也要求學校主管機關依照學生人數、輔導案量及區域性討論，配給專輔人員，也調整到學校9百人以上就應該配置專業輔導人員。

強化學生輔導專業化部分，明定學校輔導主管宜由具輔導專業專長者優先任用，初任輔導主任或組長之職前訓練，其時數不得少於18小時，每學年在職進修，其時數不得少於12小時；初任輔導教師及初聘專業輔導人員之職前訓練，其時數不得少於36小時，每學年在職進修，其時數不得少於18小時；高級中學以下學校的校長與教職員的輔導知能在職進修，每學年至少3小時。

三讀條文明訂，具有心理師證書之專業輔導人員，對未成年學生執行輔導諮商業務時，經該學生同意，並由學校召開個案會議評估該學生有輔導諮商需求，為符合兒童及少年最佳利益，得不受心理師法第19條規定之限制，在未經法定代理人同意下執行。

換言之，對未成年學生執行輔導諮商業務時，只要經學生本人同意，可在沒有取得法定代理人同意下進行輔導諮商。

2014年立法後學生輔導法第一次修法，民進黨立委范雲表示，這是一個對下一代很重要的法案。隨著學生壓力增加，令人心痛的學生自殺、自傷人數節節攀升，臺灣目前面臨兩個困境：輔導人力不足，待遇無法久留人才的困境日益嚴重。

范雲指出，自己2020年底剛上任立委後，和賴品妤委員召開「學生輔導體制檢討公聽會」，督促教育部落實專輔人員俸點提升、檢討輔導人力比例，2022起，輔諮三會不斷向我反映學生輔導第一線困境。

范雲表示，上屆和這屆，自己都在諮商心理師公會全國聯合會、台灣輔導與諮商學會、臺灣諮商心理學會，三會協助下，提出以學生利益為中心的修法版本，這次修法，除了增加輔導人力，也爭取到專輔人員薪資待遇提升！感謝行政院各單位，提出全面提高的方案。感謝第一線學生輔導人員，以及許多推動學生輔導的民間團體。

