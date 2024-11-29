民進黨團清晨五點排隊遞案　籲在野勿硬排無社會共識的提高罷免門檻

▲民進黨立委李坤城、蔡易餘29日清晨在議場徹夜排隊。（圖／翻攝自Facebook／李坤城）

記者杜冠霖／台北報導

今（29日）立法院會，民進黨團再次拂曉出擊，黨團幹部李坤城、蔡易餘凌晨五點就在議場門口排隊遞案，民進黨團幹事長吳思瑤受訪時表示，民進黨團提案議程包含學生輔導法、貨物稅條例、行政院組織法，攸關學生權益、復康巴士免稅年限跟運動部成立，以民生優先也具高度正當性跟社會期待，希望在野黨不要再搞政治性法案。

吳思瑤表示，民進黨團把握時間，凌晨五點就派李坤城、蔡易餘遞案，希望立法院顧民生而非搞政爭，包含學生輔導法、貨物稅條例、行政院組織法等，具高度正當性跟社會期待。

吳思瑤指出，上週國民黨為了政治鬥爭強行變更議程，通過兩個涉及違憲的調查委員會，導致原本列入議程的學生輔導法遭到延宕，這次民進黨團搶先遞案，這樣的教育法案一定要優先。第二案就是貨物稅條例，延長復康巴士免稅年限，照顧弱勢族群。

吳思瑤續指，第三案行政院組織法，攸關行政院是否能成立運動部，希望在野黨立委不要現在說挺體育。卻延宕行政院組織法。顧教育、挺弱勢、挺體育，希望在野黨不要再搞政治性法案。

至於是否擔心在野黨排入選罷法修法，吳思瑤表示，希望在野黨不要再用變更議程方式，排入沒有社會共識或未經協商的法案，藍白兩黨應該不至於，畢竟昨天又有民團集結，希望阻卻憲訴法及選罷法修法，呼籲在野黨顧民生不要搞政爭。

▲民進黨立委吳思瑤受訪。（圖／記者杜冠霖攝）