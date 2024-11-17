智庫版《財劃法》釀茶壺風暴？　柯志恩：協商時才會亮出底牌

▲柯志恩強調，最終仍會透過協商才亮底牌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨本會期力推《財劃法》修法，卻傳出黨內釀茶壺風暴，目前在立院審查的國民黨黨團版似乎不是唯一版本，智庫修正版遭疑未與地方、黨團成員溝通，僅有黨高層看過，引發多數藍委不滿。身兼智庫執行長的立委柯志恩今（17日）指出，智庫是幕僚單位，會把不同的試算版本送交黨團，但無論如何就是透過協商共同討論，最重要的是行政院必須拿出版本，國民黨也會透過協商、才會亮出底牌。

國民黨主席朱立倫今在高雄黨慶活動外被問及這議題時強調，目前立法院委員會通過的就是國民黨版本，「這是大家都看過，我也只看過這個版本，當然會有很多建議、各種試算，但這些都不是正式版本，正式版本就是目前委員會通過的版本，也就是國民黨通過的版本，也是唯一版本，將來朝野協商的時候，一定是尊重大家最後協商的結果。

柯志恩則說明，智庫是幕僚單位，不同試算版本就會送交給黨團，目前副召、總召都了解這修正版本，但無論如何，最終都要透過協商、大家共同討論。

柯志恩認為，最重要的是政院須拿出正式版本，尤其政院過去都認為25年來應修正，國民黨除現有版本，最終仍須透過協商才會亮出底牌。