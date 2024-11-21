綠酸藍提高罷免門檻「怕輸就翻桌」　點名4藍委也反連署附身分證

▲民進黨「怕輸就翻桌！？藍白強修史上最嚴選罷法真相」記者會。（圖／民進黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

對於藍營提案修高罷免門檻、藍白提案罷免連署應附上身分證，民進黨發言人韓瑩、吳崢及綠委洪申翰今（21日）共同召開「怕輸就翻桌！？藍白強修史上最嚴選罷法真相」記者會，批評白營立場反覆，更指藍委李彥秀、柯志恩、羅智強、馬文君都曾反對連署附上身分證影本，如今卻築高罷免的高牆，阻止人民行使罷免權。

洪申翰指出，昨日內政委員會召委、國民黨立委徐欣瑩強行安排審查《公職人員選舉罷免法》修正案，試圖增訂「罷免同意票須超過被罷免者當選票數」的規定。這樣的超高罷免門檻，幾乎等同宣判公民的罷免權被封殺。因此，民進黨團全體成員昨日一早便動員前往委員會，阻止國民黨試圖剝奪公民罷免權。而國民黨自知理虧，甚至無法明確解釋修法的理由，只是因為部分國民黨立委心虛、害怕被罷免，便試圖將罷免門檻大幅提高。

洪申翰批評，若國民黨真心認為應該提高罷免門檻，那麼是否應該先為當初罷免陳柏惟的行動道歉？當年國民黨全力推動罷免，當時卻聽不到「少數剝奪多數」的批評。民進黨也將全力阻止國民黨提高罷免門檻的企圖，尤其反對罷免連署需附上身份證的提案。這樣的做法可能會讓公民擔心個資外洩，不敢參與連署，最終達到藍白陣營嚇阻罷免的目的，削弱公民的罷免權，讓藍白立委得以在國會中無所忌憚、為所欲為，剝奪公民對立委的監督與制衡。

吳崢則表示，藍白自從掌握國會多數後，便加速沒收人民的權利。本週五，立法院院會極有可能通過選罷法中連署需附上身分證影本的修法，讓罷免成案的成本更高，人民行使罷免權的難度也大幅增加。此選罷法的加嚴，已引發許多專家學者的警告。

吳指出，甚至過去國民黨本身也曾表達反對意見。2019年國民黨立委柯志恩表示，這是「大開民主倒車」，徹底剝奪人民的權利；李彥秀稱應「拒絕鳥籠投票」，反對附上身分證影本；馬文君認為「無人能承擔個資外洩的風險」，這樣做違反民主潮流；羅智強也說，填寫身分證字號已經會讓人疑慮，何況還要附影本。這些立場表明，國民黨明知是在築高罷免的高牆，阻止人民行使罷免權。

對於藍營提案修高罷免門檻，吳崢提到，根據許宇甄版本的修法，罷免所需的票數將比現行法高出五成到六成，幾乎無法達到，這等同於封殺罷免權。此外，召委徐欣瑩甚至違反議事規則，用國民黨自備的麥克風來破壞程序，試圖強行將選罷法送出委員會，儼然是國民黨半分鐘事件重演，令人震驚。吳崢譴責國民黨以粗暴手段封殺人民的權利，沒收討論空間。

吳崢指出，民眾黨立委麥玉珍昨日高舉手板，表示反對提高罷免門檻，但支持加嚴連署規定。吳崢質疑，若民眾黨真心反對提高罷免門檻，為何在昨日國民黨強推修法時，民眾黨立委卻一旁嬉笑怒罵，與民進黨委員發生衝突？這顯然又在包牌，玩兩面手法，企圖討好各方。