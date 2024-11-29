傅崐萁嗆洪申翰「高中生當勞長是國恥」　藍綠委反彈：學歷沒那麼重要

▲國民黨團總召傅崐萁。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

前民進黨立委洪申翰接任勞動部長，國民黨總召傅崐萁質疑「這種貨色」，並嗆「一個高中畢業的勞動部長，這是國家之恥」。對此番言論，藍綠立委今（29日）受訪時都表達反對立場，藍委賴士葆表示，學歷不是那麼重要，洪申翰已經有立委歷練，應該可以補足這塊。綠委吳思瑤則指出，立法院有多少掛著博士的立委，問政素質卻不堪入目，相信洪申翰的表現，台灣不要走回歧視老路。

洪申翰建國高中畢業、台大肄業，傅崐萁昨不滿指出，「高中畢業的勞動部長，這是國家之恥」，國家不是沒人才，用洪申翰這樣的貨色擔任勞動部長。

對此番說法，賴士葆受訪表示，學歷不是那麼重要，一個人的歷練更重要，自己更在意的是，洪申翰是環團、社運出身，為什麼在三接事情沒有發聲？一味服從黨意，從環團鬥士變成只有黨意沒有民意，至於學歷部分，洪申翰已經有立委歷練，應該可以補足學歷這塊。

吳思瑤表示，反對學歷歧視，跟對所有人的歧視作為，不管是性別、學歷、年齡、社會地位、族群都是，反歧視是進步社會應有思維，沒想到立法院最大政黨黨鞭傅崐萁卻一再失言、語出驚人歧視學歷，洪申翰已經用在社運跟立院的優秀表現驗證，學歷不過是一張文憑。

吳思瑤指出，立法院有多少掛著博士的立委，問政素質卻不堪入目，學歷這不是評判職場表現的唯一依據，相信洪申翰的表現，傅崐萁的失言已經讓國民黨承受很大社會批判，台灣不要走回歧視老路，這種反進步的舊思維。