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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

洪申翰高中畢業當勞長遭酸　林濁水拿「比爾蓋茲」打臉傅崐萁

▲▼2024政黨品牌調查 發布表記者會 趙少康 吳春城 林濁水。（圖／記者屠惠剛攝）

▲前立委林濁水。（資歷照／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨立院黨團總召傅崐萁昨（28日）談及新任勞動部長洪申翰時，竟說出「一個高中畢業的勞動部長，這是國家之恥！」，對此，前立委林濁水則在社群平台表示，微軟創辦人比爾蓋茲正是只有高中學歷，既當了微軟CEO又當首席軟體設計師，照傅崐萁的標準，應該是微軟之恥了。

林濁水在臉書提到，博士畢業的傅崐萁嘲笑洪申瀚高中畢業當部長是國家之恥，但若依照傅崐萁的標準來看，比爾蓋茲正是只有高中學歷，既當了微軟CEO又當首席軟體設計師，也應該是微軟之恥了。

林濁水分析，台灣國際學術地位很不怎麼樣，只要和他國比較就知道，例如：歐洲一些人口幾百萬的國家，一家大學諾貝爾獎得主往往就有一、二十，甚或三十幾。

然而林濁水點出，我國的狀況則非如此，不過，中華民國政府內閣名單的學歷之高，一直是世界的超級冠軍。「其中馬英九時代更甚，但卻是幾十年來政積最爛的總統。」

林濁水強調，英國名校之多，僅次於美國，但內閣博士偏偏少得不得了，柴契爾內閣很傑出，居然一再連任達11年，但組閣時博士居然是零。林濁水表示，其理由是部長最重要的條件是溝通、領導、前瞻洞見、決斷能力而非專精的學識，更不是高學歷。

林濁水感慨，由於中國傳統士大夫思想作祟，學歷掛帥，政界洗學歷之風世界第一，至於，英國內閣博士超少但牛津、劍橋、伊頓學歷倒多，唸到名校的學士學歷比一般學校的博士遠遠受到肯定。

為此，林濁水直言，洪申瀚唸建中、台大正好都是台灣第一名校，只因搞社運才沒畢業，他不解，建中、台大的，難道會比怪怪、普普的大學博士，甚至往往是洗出來的博士不會唸書，知識比較低？這如果到社會上去講肯定被笑到翻。

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