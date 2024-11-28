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國際獅子會300B3區捐愛心款20萬　助宜縣原鄉長者照護健康

▲國際獅子會300B3區捐善款20萬，助宜縣原鄉長者照護健康

▲國際獅子會300B3區總監周矢綾捐善款20萬，助宜縣原鄉長者照護健康。（圖／獅子會300B3區提供）

記者楊淑媛／桃園報導

國際獅子會300B3區總監周矢綾28日帶領核心成員，於桃園驅車前往宜蘭縣衛生局捐贈20萬元，用於南澳鄉與大同鄉的原鄉部落老人參與文化健康站活動，協助經濟困難的長者支付16%的自負額，減輕他們無法負擔長照服務成本的壓力，幫助他們生活更健康與充滿希望。

▲國際獅子會300B3區捐善款20萬，助宜縣原鄉長者照護健康

▲國際獅子會300B3區捐善款20萬，助宜縣原鄉長者照護健康。（圖／獅子會300B3區提供）

周矢綾總監說，她在一場由宜蘭縣衛生局局長主持的健康講座中，獲悉原鄉長者的艱辛後，義無反顧地決定捐出20萬元。「原鄉的老人家是最需要關注的弱勢群體之一，他們的健康與笑容值得我們每一個人的努力。」她在捐贈儀式上動情地表示，「這筆善款不僅是經濟援助，更希望能喚起社會的共鳴，號召更多人一起投入幫助原鄉長者的行列。」

宜蘭縣衛生局局長徐迺維對此也表達了深切的感謝，表示文化健康站的活動對長者們的身心健康有重大意義。「這不僅是促進身體健康，更是一種心靈寄託與社會支持，對許多老人來說，健康站就像是他們第二個家。」他補充道，這筆善款將做為改善原鄉老人的生活，讓更多像長者走出家門，與社會重新接軌。

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