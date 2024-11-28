立院教球版規則喊「我加減有在賭」　網笑莊瑞雄毒誓：說謊日常

沒有斷章取義、不要轉移焦點 民進黨立委 莊瑞雄 指控本黨立法院黨團，針對總質詢內容「斷章取義、見獵心喜、大潑政治髒水」云云，台灣民眾黨立法院黨團嚴正駁斥，本黨團發文皆本於立院議事官方正式影片，絕無斷章取義。誠懇呼籲 莊瑞雄委員及民主進步黨，面對爭議不要扯東扯西、轉移焦點。更不要又耍老招，扯什麼變造深偽抖音影片，又想推給 #認知作戰。 事實就是事實，影片po在哪裡都是一樣的。 本黨團引用的內容，來自 #立法院國會頻道立法院議事轉播，莊瑞雄委員於2024年10月15日下午14時41分至42分，在總質詢時，詢問行政院長 卓榮泰關於運動彩券議題，根據立法院公報刊載院會紀錄，莊瑞雄委員發言如下：「我身邊有很多人都在賭博，如果是來賭這個運彩也還好，可是你知道都是賭什麼嗎？是賭非法的，就是一般講的球版嘛！這個是地下運彩，如果真的是要玩運彩，我們政府跟委託機關發行的就可以玩了，可是為什麼大家不玩？就算不好玩，一年還有600億，那如果好玩呢？為什麼會跟地下運彩那個所謂的球版差那麼多？部長，你知道嗎？這樣代表你都沒有在賭， #我多少有在賭，你知道嗎？」 此時莊瑞雄委員開始暢談地下賭盤賠率較高、較好玩等專有名詞，他看到 韓國瑜院長在笑，又說「韓院長在笑了，你看！在他們競選總統的時候，#我們也是賭到要死」之語，再請問莊瑞雄委員，總統大選何時有開「地上賭盤」了？運彩有賭總統大選嗎？這句話又該如何解讀，才不會又被您說是斷章取義？ 莊瑞雄要指控民眾黨立法院黨團之前，要不要先回頭檢視自己的質詢片段，發言不精確事小、錯誤指控事大。本黨團能理解質詢時間有限，發言未必100%精確，既然莊委員希望澄清他所指並非賭球版，而是 #賭運彩，本黨尊重本人說法，從善如流協助修改。 但「在他們競選總統的時候， ​#我們也是賭到要死 」這句話如何解讀，委員恐需慎思回應，本黨團相關發言內容皆以立法院公報為準，立法院公報，#本黨團無法修改。 由台灣民眾黨立法院黨團發佈於 2024年11月27日 星期三

記者鄒鎮宇／綜合報導

民眾黨則指控TPBL職籃會長、民進黨立委莊瑞雄，日前質詢也自爆玩過球版，讓莊怒斥被移花接木，要求民眾黨拿出證據，若有他就拿刀自我了斷。事後，莊瑞雄當日質詢的影片曝光，讓網友笑說，「說謊已經成日常了」。

根據立院10月15日質詢影片，莊瑞雄質詢行政院長卓榮泰時說，「院長你也不用笑，我身邊很多都在賭博，你若說賭運彩還好，都賭什麼你知道嗎？非法的球版嘛！這個是地下運彩，如果是真的是要運彩，我們就政府這個跟委託機關發行就可以玩了」，「可是呢，為什麼大家不玩？（因為）不好玩還到去一年得600億喔，啊如果好玩呢？（運彩）為什麼會跟地下運彩、球版差那麼多？」

「部長你知不知道？」莊瑞雄自信地說，「這樣代表你都沒在賭，我多少有在賭，你知道嗎？」，並開始說明運彩的賠率不如地下球版，「我們政府都輸給人家，有一種叫現金版的，現金版的是繳錢啦，另外一種叫信用版的，我教你怎麼賭地下運彩啦」。

▲民眾黨指控莊瑞雄曾自爆玩過球版。（圖／民眾黨提供）



莊瑞雄開始說明運彩可能造成的社會事件等，要求卓榮泰將原來1比1.5的賠率改高成1比1.9，「跟那個地下運彩，跟他拚了，部長，政府又有稅收」，並突然指著韓國瑜說「他們選總統的時候，我也賭到要死耶，何況這個是正常的運動彩券」，強調政府合法運彩的賠率毫無吸引力，希望行政院改進。

對話中，莊瑞雄說話未有主詞，無法明確辨別是玩運彩或是球版，僅說自己有在賭博。然而，運彩從未開過總統大選的賭盤，因此許多網友認為莊瑞雄對於這點應該出面說明。

莊瑞雄28日在記者會上怒嗆，「有就把原音拿出來，影音就拿出來，我馬上閉嘴，我馬上在這邊鞠躬道歉，民眾黨給我一把刀子，讓我自我了斷」。

▲▼莊瑞雄自爆賭過總統大選。（圖／民眾黨提供）



針對莊瑞雄的毒誓，網友看完紛紛留言，「影音証據非常清楚，你莊瑞雄要說到做到」、「莊委員，珍重再見」、「莊立委好像在賭人民不會看完影片」、「地下賭盤 ，講解得好清楚」、「我第一次看到有立委公然在立院質詢時說自己賭非法運彩，還說的滔滔不絕，難怪賭抓不完」、「有玩就有玩，不是說沒講到地下球版，沒講到賭盤，都自己承認多少有在玩了，還有臉硬凹」。