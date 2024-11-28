快訊／落選後10個月找到新工作　鄭運鵬接任中華顧問工程司董座

▲鄭運鵬就任財團法人中華顧問工程司董事長。（圖／翻攝中華顧問工程司官網）



記者杜冠霖／台北報導

前民進黨立委鄭運鵬在2024大選中選戰失利，曾擔任民進黨發言人、立法院黨團幹事長的他多次被傳出將入閣，從交通部長一路到高鐵董事長都有被提過，而鄭運鵬今（28日）證實，將接任中華顧問工程司董事長，鄭也表示，這裡是有歷史的專業工程法人，土木系畢業30年重新回到本行，請多多指教。

鄭運鵬出身謝系，2004年以「NICE鵬鵬」的競選文宣，搭上知名品牌沐浴乳廣告一炮而紅，加上各種創意文宣，順利當選台北市立委。由於點子多、反應迅速，落選後被延攬擔任黨務主管，直到2016年轉戰桃園立委以5813票之差，擊敗國民黨資深立委陳根德，才在卸任8年後重返立法院。

鄭運鵬回到立院後，也多次擔任民進黨團幹事長，站在第一線朝野攻防，由於鄭運鵬對年輕人喜愛的ACG（動畫、漫畫與電子遊戲）圈相當熟悉，在網路社群有一定知名度，但前新竹市長林智堅2022年因論文案退選桃園市長，由鄭運鵬擔任救火隊，遭逢大敗，2024年競選立委連任同樣失利，敗給國民黨現任立委牛煦庭。

鄭運鵬落選至今已經10個月，有多次入閣傳聞，被點名接任行政院祕書長、交通部長，曾在高鐵工作的他，也被點名擔任高鐵董事長，但相關傳聞都不了了之，更一度傳出是因總統賴清德和前桃園市長鄭文燦的競爭有關。鄭運鵬今才在社群上證實，將回到土木工程專業，接任中華顧問工程司董事長。