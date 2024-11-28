慎入！墨西哥男跌入湖中被鱷魚群「廝殺狠咬」慘死

▲慎入！男跌入湖中被鱷魚群「廝殺狠咬」慘死，鄉民目擊卻無法救援。（翻自《每日郵報》）

圖文／鏡週刊

墨西哥塔巴斯科地區有一名29歲男子羅德奎茲（Eduardo Rodríguez），在本月26日被人發現落入一個充滿鱷魚的潟湖中，結果羅德奎茲當場被至少兩隻鱷魚「廝殺狠咬」。附近有鄉民目睹這一刻，也想要伸出援手，但仍為時已晚，最後確定羅德奎茲不幸慘死。

據英國《每日郵報》報導，當時有民眾發現，羅德奎茲被鱷魚拉到水下，隨後至少有兩隻鱷魚把羅德奎茲當成「大餐」，互相爭奪廝殺狠咬，相信羅德奎茲的身軀，被鱷魚咬到分裂。附近有民眾目睹這一刻，也想試圖進行救援，無奈鱷魚不是好惹的生物，因此民眾只能作罷，並趕緊報警請專家來處理。

▲羅德奎茲的遺體被撈起。（翻自《每日郵報》）

警方獲報後立刻趕往現場，最後撈回羅德奎茲的遺體，以及漂浮在湖上的部分殘肢。警方指出，羅德奎茲的家人在本月25日通報他失蹤，據悉在24日晚間，這是羅德奎茲最後一次出現在大眾面前，之後他就失去蹤影。至於羅德奎茲為何會落入潟湖，目前警方沒有多說。

家人也指出，羅德奎茲是兩個孩子的爸，但多年來有毒癮，因此一直很擔心他的狀況，但沒想到最後仍發生憾事。另外報導也指出，羅德奎茲沒有固定工作，但他很穩定地跟著兄弟一起做洗車打工。



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