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鄭宗哲突PO結婚書約！嗨喊「林家正要跟我結婚了」　一圖洩端倪

鄭宗哲發文告知「家正婦」，林家正要跟自己結婚了。（翻攝鄭宗哲IG）

▲鄭宗哲發文告知「家正婦」，林家正要跟自己結婚了。（翻攝鄭宗哲IG）

圖文／鏡週刊

台灣隊拿下世界12強棒球賽冠軍後，總統賴清德日前接見台灣英雄們，致詞時不忘下「催婚令」引發討論，繼投手郭俊麟po出於迪士尼單膝下跪向陳冠宇求婚影片後，我國旅美好手鄭宗哲今（28）日也跟上催婚風，告訴「家正婦」們捕手林家正要與他「結婚」，再次讓網友笑翻。

這股「催婚風」是從總統賴清德前日接見台灣隊英雄們開始，當時賴清德提到政府會給每位選手國光獎金700萬元，並說既然有冠軍及獎金，若是還在猶豫是否要結婚、生小孩者，「應該可以結婚了、生小孩了」。

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郭俊麟單膝下跪向陳冠宇求婚。（翻攝郭俊麟 Chun-Lin KUO 粉絲團臉書）

▲郭俊麟單膝下跪向陳冠宇求婚。（翻攝郭俊麟 Chun-Lin KUO 粉絲團臉書）

而當時沒參加遊行的郭俊麟、陳冠宇，上傳一段「求婚影片」，只見郭俊麟在迪士尼單膝下跪向陳冠宇說求婚「請跟我結婚吧！」，陳冠與則羞回「好」，讓網友笑翻、狂嗑這組CP直喊「在一起」。

鄭宗哲笑說林家正要跟自己結婚了。（翻攝鄭宗哲IG）

▲鄭宗哲笑說林家正要跟自己結婚了。（翻攝鄭宗哲IG）

而稍早鄭宗哲也透過社群平台IG發出限時動態，標記林家正喊說，「各位家政婦，家正要跟我結婚了！????」，讓網友再次直呼「恭喜」、「宗哲x家正 玉米x家正 都幾」、「總統:怎麼真的有人這樣玩XD」。

不過實際從圖上位置判斷，林家正簽名的位置應該是作為證人，至於替誰當證人則不得而知。


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