【心內話】辣妹未亡人　結婚書約的重量

圖文／鏡週刊

最近《亂馬1/2》在Netflix上架，讓我想起國中時這部片很紅，主角掉進被詛咒的「娘溺泉」，只要被潑冷水，就會變女孩。我當時心想，好好喔，世上若有這麼方便的東西就好了。

我從小就覺得自己應該是女生，班上或校內若有男女對抗，我永遠站女生那邊，這導致曾有學妹誤以為我是帥又溫柔的學長。其實我根本不是，我就想變成女生。讀大學時，台灣還沒有「跨性別」概念，我只能介紹自己是male lesbian（生理男性，卻具強烈女性特質者）。

我積極參與台灣婦運，1998年，我在反對廢公娼活動中認識小招。我騎車載她回家，載著載著，就在一起了。我們在一起25年，小招很努力當我的盾牌。近年我穿女裝遇到不友善眼光，小招會主動介紹我：「她是我女朋友。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

小招是馬克思主義的女性主義者，她反對婚姻、認為婚姻是壓迫女人的制度。我們之所以結婚，是因2021年她發現罹癌，一診斷出來就是癌末。她希望緊急狀況之下，我來幫她做決定。我說：「好，我們登記結婚吧。」

多年來，小招與我的家人，沒人知道我的自我認同是女性。回想起來，小招對外有時要稱我是她先生，有時要稱我是她太太，其實很辛苦。那場簡單家宴，她只花700元在蝦皮買一套白紗禮服，我穿白西裝。我請專業攝影師拍下她美美的照片，對我來說這個最重要。

拍完美美婚紗照不久，小招就簽了放棄急救同意書。她去年彌留之際，護理師跟我說：「要有準備了。」我不懂，要準備什麼？醫生問我：「要CPR嗎？但CPR下去，胸骨可能會全碎。」幾分鐘之內，我決定放手。我終於知道，那張結婚書約的重量。



【點擊看完整全文】





更多鏡週刊報導

【心內話】劃清界線再聯絡

【心內話】歲月如芭樂清甜

【心內話】百歲再來追彗星