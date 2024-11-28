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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

與高雄拼演唱會表演經濟　蔣萬安宣布：台北市全面免徵娛樂稅

▲▼ 蔣萬安出席12強味全龍選手見面會-蔣萬安。（圖／記者黃克翔攝）

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院9月通過娛樂稅法修正草案，授權地方政府可停徵職棒、演唱會等特定項目的娛樂稅。對此，台北市長蔣萬安今（28日）赴議會備詢時說，「非常贊成免徵娛樂稅」，當場承諾台北市未來會全面停徵娛樂稅，大力發展演藝、文化、表演和運動產業的蓬勃發展。 

國民黨議員吳世正質詢時提到，要擺脫柯文哲的泥沼、推動新政，讓大家記得蔣萬安跟柯文哲不一樣，「免徵娛樂稅就是一個」。他說，娛樂稅是民國31年的稅制，當時民生經濟非常低迷，很多娛樂是奢侈的活動，但這麼多年以後，電影、表演、戲劇、舞蹈、音樂都要課徵娛樂稅，這稅制顯然不合時宜。

吳世正說，行政院會都通過交由地方政府是否免徵娛樂稅，「這是做球給我們，我們首善之都要把握機會，率先響應」。一年收個2、3億的稅對台北市來講微不足道，但免徵後創造的效應，蔣萬安要考慮得更多、更廣。

吳世正表示，免徵娛樂稅可以促進藝文活力，尤其南部的高雄一直在搶風頭，「不收錢、不收租金，果然刺激了藝文活動在高雄舉行」。他呼籲蔣萬安要下指示，如不指示，財政局就守著這2、3億，「尤其台北市有大巨蛋的優勢，少了1%、2%的娛樂稅，舉辦大型活動成本少個幾百萬，主辦單位就有意願，帶動娛樂經濟，增加的稅收不只2、3億」。

對此，蔣萬安說，「非常贊成免徵娛樂稅」，台北市是最有潛力發展演唱會經濟的城市，台北市有強大的消費力、最多的演藝場館且規模最大，也有便利的交通，也是國際化的大都會。

蔣萬安說，再加上大巨蛋啟用後，除了辦體育賽事，接下來也要辦演唱會，「我們非常有信心未來發展大巨蛋經濟」。

蔣萬安表示，很希望台北市能吸引國際巨星、一流的團體以及運動選手來台北市進行賽事、演出，讓台北市成為國際巨星來亞洲絕對不會錯過的城市，「所以我明確的向議員和議會報告，台北市未來會全面停徵娛樂稅，大力發展演藝、文化、表演和運動產業的蓬勃發展」。

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