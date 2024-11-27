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社會 社會焦點 保障人權

北市警驚爆「所長私查局長」個資　一動作遭系統示警被抓包

▲▼台北市政府警察局23日公布15名中階幹部職位調整。（圖／記者邱中岳攝）
▲圖為台北市警局外觀。（圖／資料畫面）

記者張君豪／台北報導

台北市警局驚傳所長擅查局長李西河個資的離奇案件，據了解當時任職北市松山分局某所長，因聽到有人提醒他「警察局長李西河住在你轄區」，至該所長惴惴不安，總想著要確定市警局最高首長是否為轄內居民，竟命令警員用自己帳密查詢李西河個資，警方戶政系統立刻警示，並在後來列管為資安稽核事件，市警局資訊、督察人員反查後才知曉上情，但督察人員認為該所長並非亂查個資，可能想要善體上意為首長多做點甚麼，但擅查首長個資屬實，事後遭記申誡處分，並主動申調內勤獲准。

據傳該名所長在今年6月初，適逢警政署副署長李西河調任台北市局長後，聽到警界傳聞「新局長好像住在你轄區」，致該名所長頓感不安，但他沒透過自己警界人脈打聽，反而命令所內同仁利用警察勤區查察系統調閱個資，該名所長外勤實務經驗相當豐富，還囑咐警員要用瀏覽目錄的方式「目視資料判定」，避免直接查詢精準資料留下查詢紀錄。

市警局查處後，發現交查同事認為瀏覽方式要人力檢索相關資料，人數太多太麻煩，後來還是輸入局長李西河全名進行檢索，構成調取查詢局長住處個資行為；市警局督察人員調查，執行系統調閱的警員是受命查詢，所長則稱是要掌握重要首長在轄內住處位置，廣義上仍屬公務查詢範圍，但警用系統查詢相關規定，所長把自己帳密透過警員代查，違反警察機關相關的資安規定，被依規定申誡處分。

外傳該名所長為報考二技就讀警察大學77年班，平常工作表現認真負責，曾任繁重所專案業務查緝刑案，績效卓著；加上警界普遍認為查詢局長等重要首長住處，本來就是所長管控轄區治安狀況的重要依據，該名所長只是好心請同仁代查違反規定遭議處，加上查詢時間為6月，該所長是8月台北市所長輪調命令發布後轉任內勤， 可能與查詢警察局長住處行為無關。

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