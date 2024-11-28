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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

雙城論壇12月中舉行　上海團百人將訪大巨蛋、北流

▲臺北大巨蛋漏水問題持續受到外界關注。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北大巨蛋。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

今年的台北上海雙城論壇目前傳出舉辦時間點可能落在12月中旬。台北市祕書長李泰興今（28日）赴議會報告時表示，今年論壇尚不確認2天還是3天，而上海方含專業人士共100多人，但還沒送正式名單，因此尚未正式發文中央。市長蔣萬安下午赴議會備詢前則說，市府一直持續溝通中，強調兩岸關係愈緊張、愈需要交流，「交流總比不交流好」。

北市議會民政委員會28日審查祕書處預算，議員曾獻瑩、游淑慧、陳宥丞等人關心雙城論壇舉辦狀況，包括上海方預計出席人員的層級、人數和走訪地點等。

李泰興表示，有可能2天、3天，還不確定，今年的主題為「新脈動、新未來」，分論壇規劃有交通、河川治理、觀光文化等，並預計會簽署智慧醫療、野生動物保育交流等2個MOU。預估會有一個20幾人的主團、3個專業人士組成的分團，共計約100多人。

李泰興說，過去都已經有舉辦的經驗，目前已有在晶華酒店預留時間，會用公益回饋額度，活動本身的標案也有做招標，目前已保留決標，廠商都找好了。分論壇也會請局處找專家學者，各局處已經啟動，舉辦的時間大概就是在12月中。

另外，針對今年雙城論壇籌辦一波三折、上海市長龔正是否會出席等，市長蔣萬安下午赴市議會備詢前受訪表示，一直都還在持續溝通中，「我一直強調，兩岸關係越緊張越需要交流，交流總比不交流好，而且能夠促進這樣的對話，我想對於兩岸關係當然是有正面的影響」。

據了解，考量到上海團上一次來訪台北市已是疫情前，此行預計參訪台北大巨蛋、台北流行音樂中心、台北表演藝術中心等新興地點。

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