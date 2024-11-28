OPPO杭州全球總部「停工」頻傳　園區回應：暫時性的方案調整

▲ OPPO杭州全球總部停工頻傳。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

OPPO位於杭州的全球行動終端研發總部「O形塔」計畫建設近日頻傳停工的消息，引起多方揣測，資金鏈是否出了問題。未來科技城（海創園）管委會對此回應，確認OPPO全球行動終端總部專案因「方案調整需求」，而暫時停工。

據《財聯社》報導，海創園近日對此傳聞做出回應後， OPPO方面暫無公開回應此傳聞。

最新的進度公告是，2022年6月，OPPO全球移動終端研發總部工程TRD和旋挖樁施工均已完成，正在進行工程樁施工中，已完成60%。有網友在今年8月透露，該工程基坑已經開挖，且工程樁實施已完成，但是兩年過後，現場仍只有基坑。

▲ 計畫於2021年9月正式動工。（圖／翻攝自微博）

依先前規劃，位於未來科技城的OPPO全球行動終端研發總部項目，是OPPO在中國最重要的研發中心之一。本計畫於2021年9月正式動工，預計2027年投入使用。

OPPO全球行動終端研發總部計畫位於杭州市餘杭區未來科技城的核心區域，佔地4.89萬平方公尺，總建築面積約39萬平方公尺，計畫總投資約36億元人民幣。

該項目設計為集辦公塔樓、商業及配套設施於一體的城市綜合體，建築高度達180公尺，包括地上38層和地下4層。

相關消息引起熱議，不少網友表示，「可能不只是方案調整，還有資金鏈問題，地產寒冬+手機市場低迷，企業得精打細算」、「關鍵是搞不出來晶片，不是錢的問題」、「大陸手機屬於夕陽產業，品牌飽和狀態，這是事實」。