　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

浙江「神祕富豪」砸20億買地　官方制止：自然人不准買還要沒收保證金

▲浙江一名富豪以溢價64％的價格拍下一塊住宅用地，因違反規定使得拍賣無效。（圖／翻攝每日經濟新聞）

▲一名富豪以溢價64％的價格拿下一塊住宅用地，因違反規定導致拍賣無效。（圖／翻攝每日經濟新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

浙江杭州20日進行一場土地拍賣，一塊位於錢塘區的低密度住宅地塊被一名神祕的「自然人」拿下，他以溢價64.55%的4.46億元人民幣（約20億元新台幣），在35輪的競價中獲得勝利，讓外界不禁對這位「神祕富豪」的身份產生高度興趣。不過，當地官員卻透露，自然人不能參與住宅用地的拍賣，5423萬元人民幣（約2.43億元新台幣）的保證金也將沒收。

▲浙江一名富豪以溢價64％的價格拍下一塊住宅用地，因違反規定使得拍賣無效。（圖／翻攝每日經濟新聞）

《每日經濟新聞》報導，據中指研究院梳理，該地塊是區域的第二宗低密宅地，且規模較小，與前期項目存在較大差異性。土拍當天，經過35輪競價，「自然人」洪某某以總價4.46億元（人民幣，下同）競得，成交樓面價24847元人民幣／平方米（36.81萬元新台幣／坪），溢價率達64.55%新高。

不具名的當地人士透露，拿下地塊的是洪禮昌，在浙江經營電廠，是個有實力，低調的「富豪」。根據大陸工商業登記平台「企查查」資訊顯示，洪禮昌關聯的企業包括浙江龍德環保科技集團有限公司、浙江龍德環保熱電有限公司、浙江龍德綠能電力有限公司等多家公司。

洪禮昌擔任董事的浙江龍德環保熱電有限公司成立於2012年，是一家以從事電力、熱力生產和供應業為主的企業，企業註冊資本金1.3億元。

在本次住宅土地競標的過程中，洪禮昌是以個人名義去競拍，然而，在該地塊的《出讓須知》提到，國有建設用地使用權網上掛牌出讓採取資格後審方式。經資格審查幾天後，這塊由「自然人」競得的「下沙單元QT010110-16地塊」被更新為「該資源未成交」。

競拍失敗後，洪禮昌要面臨的不僅是5423萬元的保證金被沒收，還要承擔掛牌出讓活動所支出的全部費用及造成的相應損失。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／低溫特報擴大7縣市！　平地急凍跌破10度
采盟獲2單位同意「只能定點合照」　董事長卻帶隊亂竄佔C位
「傑憲轉動巨大齒輪」　古林睿煬表態：想打國際賽
快訊／黃紹庭坦承犯行遭起訴！　1455萬全繳回
黃鴻升今41歲冥誕！《玩很大》公開「未曝光照片」
巡山員深夜換攝影機電池　突頭部中彈倒地亡
快訊／沈慶京站起來了！　北檢今提審「備輪椅」未使用

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

人民幣恐貶值15％迎關稅戰！　後果是重創消費信心

浙江「神祕富豪」砸20億買地　官方制止：自然人不准買還要沒收保證金

科技集團「區經理」假徵人真約砲　月薪58K先試車：一個月兩次

點手搖飲外送...備註珍珠20顆「多1顆報警」！店家沒理會慘收負評

她收陌生包裹掃描中獎「QRcode」　200萬竟沒了

薄瓜瓜來台娶妻變「佛地魔」　國台辦避開名字閃避：反對惡意炒作

老人疑因「嫖娼」死亡　鄰居稱：做一半「心臟病發」走了

中國加速發債化解地方財政壓力　單日規模達7950億元

男子為騙保5456萬元「推妻落海」　假哭完還回飯店「嫖娼」

外媒稱董軍被查　中國外交部：捕風捉影

路易莎佈局全球 展店北士科

賈永婕遭爆「做公益只為送女兒上名校」　淚崩澄清：有錢願意分享不行哦？

吉力吉撈曝「盜2壘」原因　球迷笑噴：不會收帳單嗎？

郭俊麟迪士尼單膝下跪！　「求婚陳冠宇」：他說好

要叫台灣隊還中華隊？蔡其昌：別內耗都是同一隊

#陳傑憲 以前唱 #辣台妹 畫面被挖出！現場超炸

#郭俊麟 證實最後1次打中華隊！父驕傲兒表現打120分

周湯豪突被3歲弟叫爸爸　表情慌爆：蛤？台下笑瘋

館長自爆做過球版簽賭 王浩宇：已檢舉｜20241127ET午間新聞

哥哥0距離貼臉爆哭　妹眉頭擠成川字超無奈

人民幣恐貶值15％迎關稅戰！　後果是重創消費信心

浙江「神祕富豪」砸20億買地　官方制止：自然人不准買還要沒收保證金

科技集團「區經理」假徵人真約砲　月薪58K先試車：一個月兩次

點手搖飲外送...備註珍珠20顆「多1顆報警」！店家沒理會慘收負評

她收陌生包裹掃描中獎「QRcode」　200萬竟沒了

薄瓜瓜來台娶妻變「佛地魔」　國台辦避開名字閃避：反對惡意炒作

老人疑因「嫖娼」死亡　鄰居稱：做一半「心臟病發」走了

中國加速發債化解地方財政壓力　單日規模達7950億元

男子為騙保5456萬元「推妻落海」　假哭完還回飯店「嫖娼」

外媒稱董軍被查　中國外交部：捕風捉影

麥味登也賣「鬆餅堡」！上架1天就缺貨　網狂讚：不輸麥當勞

新任勞動部長「六日都要開會」　時程表曝光！全單位被下封口令

網路男友喊「老婆」她暈船　女貸款30萬投資...警及時阻詐

轉任律師當上櫃藥廠獨董涉內線交易　前法官賺286萬判囚3年10月

羈押待遇跟別人不一樣！　黃暐瀚拿柯文哲對比：誰在保護陳啓昱？

園長之子毛畯珅性侵6童遭重判28年　二審坦承「摸了所有女童」

45歲鼓手河村俊秀驟逝！倒臥家中被發現送醫不治…6年前來台演出

團膳業者扛不住菜價飆漲　家長怨：學校午餐連兩天給豆芽菜

快訊／低溫特報擴大7縣市！今晚到明晨「苗栗以北急凍跌破10度」

昨晚花蓮規模5.2地震「屬0403餘震」　氣象署：可延續2至3年

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

大陸熱門新聞

她收陌生包裹掃描中獎QRcode　200萬沒了

科技集團「區經理」假徵人真約砲　月薪58K先試車

點手搖飲要20顆珍珠「多1顆報警」！店家慘了

薄瓜瓜來台娶妻　國台辦避答：反對惡意炒作

「奈米發電機之父」王中林回大陸任職

興奮過度？老人疑因「嫖娼」死亡

旅行業者籲開放陸客　陸委會要業界「認清事實」

男子為千萬保險推妻落海！事後還嫖娼

馬龍：夜市小吃都想嚐　跟莊智淵是好友

浙江「神祕富豪」砸20億買地 官方制止：自然人不准買還要沒收保證金

陸客何時來？　國台辦：民進黨要取消「禁團令」

馬拉松終點前太早慶祝　男選手遭高中生「最後10米逆轉」當場變臉

失手被拋飛場外　雜技員頭著地亡

2月大嬰兒只吃「米糊」 致多重器官衰竭

更多熱門

相關新聞

南投、高雄富豪齊出手　「陳幸妤豪宅」再添新鄰居

南投、高雄富豪齊出手　「陳幸妤豪宅」再添新鄰居

台中集結中台灣7縣市實力企業主青睞，因前總統千金陳幸妤入主的台中七期豪宅「聯聚方庭大廈」再出現交易，經查分別來自南投與高雄的富豪出手，拿下中樓層2戶，且其中高雄張姓富豪更是無貸款、全現金拿下。

隨身帶死蟑螂！男大生敲詐餐廳17萬元

隨身帶死蟑螂！男大生敲詐餐廳17萬元

西湖最美交警「小朴信惠」升職 網封「動物方城市」兔警官茱蒂

西湖最美交警「小朴信惠」升職 網封「動物方城市」兔警官茱蒂

超跑不稀奇！台中富豪「捧億元現金」買2遊艇

超跑不稀奇！台中富豪「捧億元現金」買2遊艇

陸90後幣圈富豪豪擲2億買根香蕉 用加密貨幣支付遭疑「洗錢」

陸90後幣圈富豪豪擲2億買根香蕉 用加密貨幣支付遭疑「洗錢」

關鍵字：

富豪土地拍賣浙江杭州住宅溢價自然人法人

讀者迴響

熱門新聞

中華隊婉拒日方慶祝！1000瓶香檳去向曝光

采盟蹭中華隊爆黃巾之亂　特勤認了「2單位同意」真相大逆轉

國高中生新潮流！小北百貨「1物」被瘋搶...家長傻眼

本土劇男神認愛一年多分手了！

吳俊偉冠軍遊行上車崩潰！林昱珉急解圍

500元改圖樣？　當年少棒小將喊值得

快訊／世界棒球最新排名出爐！　台灣位居第二

無印良品爆活春宮？年輕男女懶人沙發上疑口愛

陳子豪複數球隊鎖定！拚逾5年大合約

黃巾之亂燒到昇恆昌　現場舉牌畫面曝

林昱珉爆返台「先入伍服役」

覬覦大嫂美色！色男夜闖房間伸狼爪

巡山員換攝影機電池突傳槍響　頭部中彈亡

第一眼看到人頭還是大手？

約到雷砲！21歲男「賭一把」不吃事後藥染愛滋

更多

最夯影音

更多

路易莎佈局全球 展店北士科

賈永婕遭爆「做公益只為送女兒上名校」　淚崩澄清：有錢願意分享不行哦？

吉力吉撈曝「盜2壘」原因　球迷笑噴：不會收帳單嗎？

郭俊麟迪士尼單膝下跪！　「求婚陳冠宇」：他說好

要叫台灣隊還中華隊？蔡其昌：別內耗都是同一隊

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

泡麵星級料理 挑戰營養師

泡麵星級料理 挑戰營養師

「文里補習班」開課啦！重現節目中米其林三星主廚安成宰示範的「大蒜泡麵」

一日代銷挑戰！細節滿滿

一日代銷挑戰！細節滿滿

代銷真的這麼辛苦嗎？從鋪床到備資料，全程高跟鞋還不能脫！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面