浙江「神祕富豪」砸20億買地　官方制止：自然人不准買還要沒收保證金

▲一名富豪以溢價64％的價格拿下一塊住宅用地，因違反規定導致拍賣無效。（圖／翻攝每日經濟新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

浙江杭州20日進行一場土地拍賣，一塊位於錢塘區的低密度住宅地塊被一名神祕的「自然人」拿下，他以溢價64.55%的4.46億元人民幣（約20億元新台幣），在35輪的競價中獲得勝利，讓外界不禁對這位「神祕富豪」的身份產生高度興趣。不過，當地官員卻透露，自然人不能參與住宅用地的拍賣，5423萬元人民幣（約2.43億元新台幣）的保證金也將沒收。

《每日經濟新聞》報導，據中指研究院梳理，該地塊是區域的第二宗低密宅地，且規模較小，與前期項目存在較大差異性。土拍當天，經過35輪競價，「自然人」洪某某以總價4.46億元（人民幣，下同）競得，成交樓面價24847元人民幣／平方米（36.81萬元新台幣／坪），溢價率達64.55%新高。

不具名的當地人士透露，拿下地塊的是洪禮昌，在浙江經營電廠，是個有實力，低調的「富豪」。根據大陸工商業登記平台「企查查」資訊顯示，洪禮昌關聯的企業包括浙江龍德環保科技集團有限公司、浙江龍德環保熱電有限公司、浙江龍德綠能電力有限公司等多家公司。

洪禮昌擔任董事的浙江龍德環保熱電有限公司成立於2012年，是一家以從事電力、熱力生產和供應業為主的企業，企業註冊資本金1.3億元。

在本次住宅土地競標的過程中，洪禮昌是以個人名義去競拍，然而，在該地塊的《出讓須知》提到，國有建設用地使用權網上掛牌出讓採取資格後審方式。經資格審查幾天後，這塊由「自然人」競得的「下沙單元QT010110-16地塊」被更新為「該資源未成交」。

競拍失敗後，洪禮昌要面臨的不僅是5423萬元的保證金被沒收，還要承擔掛牌出讓活動所支出的全部費用及造成的相應損失。