西湖最美交警「小朴信惠」升職　網封「動物方城市」兔警官茱蒂

記者魏有德／綜合報導

杭州西湖邊上的一名正妹女交警李語蔚日前被網友拍下「皺眉」、「耐心勸導」等執勤瞬間，再加上江南女孩的「奶音」，在網路上爆紅，被網友稱為「警界朴信惠」。當地民眾近期發現，李語蔚的肩頭上多了一顆「星」，升職為「四級輔警」，認真執著的態度和電影「動物方城市」的主角茱蒂一樣，被不少網友封為「兔子警官」。

▲西湖女交警「小朴信惠」李語蔚升職。（圖／翻攝微博，下同）

《極目新聞》報導，今（2024）年7月，杭州西湖邊一位騎著摩托車的女警火了，被網友們稱作「兔子警官」的她，因為一段抿著嘴、俏皮地手指前方的短視頻（短影音），而讓很多網友印象深刻。

李語蔚爆紅後，成為不少路過民眾或遊客拍片的「素材」，部分影片顯示，她曾對一個司機接連提醒「實線調頭，實線調頭」；「你和我講不好意思有什麼用，你這樣耽誤了多少車子……」；「皺著鼻子，對前面一輛車大聲說，走啦——」。

隨著執勤片段不斷流傳，李語蔚的人氣也水漲船高，從起初只重視外表的「小朴信惠」，搖身一變成為認真又可愛「兔子警官」茱蒂。

在電影裡，兔警官茱蒂立志當一名維護正義的警察，不僅工作努力，遇到重重困難時，也不低頭屈服，最終實現理想，成為一名合格的警察。

在現實生活中，李語蔚是一名沒有正式編制的「輔警」，李語蔚肩膀上的一條槓三顆星，是四級輔警的肩章，代表她升了一等，繼續朝著設定的目標，成為正式警察前進。

公開資訊顯示，李語蔚1998年生，現年26歲，出生於浙江杭州，是土生土長的西湖姑娘。她在2021年成功考入靈隱交警中隊，成為一名帥氣的女騎警。李語蔚曾表示，之前曾從事教職，選擇當交警是對這工作非常敬重，也很喜歡那身制服，家人也給了她很大支持。