杭州女子吃牛黃解毒片3年「全身發黑」　醫一查驚呆：砒霜中毒

▲杭州一名女子長期服用牛黃解毒片，砷中毒導致全身發黑。（圖／翻攝魯中晨報，下同）

記者魏有德／綜合報導

杭州35歲女子黃玲（化名）是一名熱愛運動且注重健康的「寶媽」，她近期發現皮膚逐漸「黑化」，手掌和腳底特別明顯，伴隨出現發燒、月經不順、手腳麻木及胃口不好等情況。黃玲原本以為是照顧孩子疲累所致，經醫生檢查才發現是砷中毒，也就是民間俗稱的「砒霜中毒」。

《魯中晨報》報導，根據一系列檢查結果，黃玲的紅血球、白血球和血小板均低於人體正常範圍，同時存在內分泌功能紊亂、肝功能異常、腹水、周圍神經病變等多系統損害。但是，黃玲的免疫指標、腫瘤指標、微量元素等一切又是正常的。經過多學科專家會診，根據各項檢查，也沒有發現常見的感染、腫瘤、風濕免疫性疾病的跡象。

接診的醫師團隊懷疑是「砷中毒」，遂將黃玲的尿液樣本送去做重金屬檢驗，檢驗結果顯示，尿砷高出正常人的十倍，就是「砷中毒」。

在日常生活中，常見的急性砷中毒，多是誤服砒霜所致。雄黃則是市面上最常見的砷中毒來源，其主要成分就是四硫化四砷，在高溫下可被氧化成劇毒的三氧化二砷（As2O3），也就是小說或電影中的劇毒「砒霜」。

毒源究竟從何而來？黃玲在醫師的仔細詢問下才發現，黃玲一直都有便秘的問題，為了清熱解毒，三年不間斷地服用牛黃解毒片，導致「砷中毒」。

杭州第一人民醫院血液科主任醫師謝亞萍聽到後十分震驚，她認為，牛黃解毒片並不能大量服用！雖然牛黃解毒片是一種常見的中成藥，具有抗炎和解毒作用，但很多文獻研究表明牛黃解毒處方中里的「雄黃」有較強的毒副作用，「長期或大量服用雄黃可能引起慢性砷中毒，其毒害作用可影響到神經系統、消化系統、血液系統和泌尿系統等。」

醫師團隊確認病症後，立即對黃玲進行驅砷治療，還得長期監測腫瘤的發生風險，不僅如此，透過腸鏡檢查顯示，黃玲的整個大腸已經呈黑褐色，也就是結腸黑變病。

醫師提醒，日常生活中，若是必須服用雄黃類藥物，應在醫師的指導下進行，「兒童、孕婦、哺乳期婦女、肝腎功能不全者，外用雄黃更應謹慎。」