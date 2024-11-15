　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

杭州女子吃牛黃解毒片3年「全身發黑」　醫一查驚呆：砒霜中毒

▲杭州一名女子長期服用牛黃解毒丸造成砷中毒，也就是俗稱的「砒霜」中毒。（圖／翻攝魯中晨報）

▲杭州一名女子長期服用牛黃解毒片，砷中毒導致全身發黑。（圖／翻攝魯中晨報，下同）

記者魏有德／綜合報導

杭州35歲女子黃玲（化名）是一名熱愛運動且注重健康的「寶媽」，她近期發現皮膚逐漸「黑化」，手掌和腳底特別明顯，伴隨出現發燒、月經不順、手腳麻木及胃口不好等情況。黃玲原本以為是照顧孩子疲累所致，經醫生檢查才發現是砷中毒，也就是民間俗稱的「砒霜中毒」。

▲杭州一名女子長期服用牛黃解毒丸造成砷中毒，也就是俗稱的「砒霜」中毒。（圖／翻攝魯中晨報）

《魯中晨報》報導，根據一系列檢查結果，黃玲的紅血球、白血球和血小板均低於人體正常範圍，同時存在內分泌功能紊亂、肝功能異常、腹水、周圍神經病變等多系統損害。但是，黃玲的免疫指標、腫瘤指標、微量元素等一切又是正常的。經過多學科專家會診，根據各項檢查，也沒有發現常見的感染、腫瘤、風濕免疫性疾病的跡象。

接診的醫師團隊懷疑是「砷中毒」，遂將黃玲的尿液樣本送去做重金屬檢驗，檢驗結果顯示，尿砷高出正常人的十倍，就是「砷中毒」。

在日常生活中，常見的急性砷中毒，多是誤服砒霜所致。雄黃則是市面上最常見的砷中毒來源，其主要成分就是四硫化四砷，在高溫下可被氧化成劇毒的三氧化二砷（As2O3），也就是小說或電影中的劇毒「砒霜」。

▲杭州一名女子長期服用牛黃解毒丸造成砷中毒，也就是俗稱的「砒霜」中毒。（圖／翻攝魯中晨報）

毒源究竟從何而來？黃玲在醫師的仔細詢問下才發現，黃玲一直都有便秘的問題，為了清熱解毒，三年不間斷地服用牛黃解毒片，導致「砷中毒」。

杭州第一人民醫院血液科主任醫師謝亞萍聽到後十分震驚，她認為，牛黃解毒片並不能大量服用！雖然牛黃解毒片是一種常見的中成藥，具有抗炎和解毒作用，但很多文獻研究表明牛黃解毒處方中里的「雄黃」有較強的毒副作用，「長期或大量服用雄黃可能引起慢性砷中毒，其毒害作用可影響到神經系統、消化系統、血液系統和泌尿系統等。」

醫師團隊確認病症後，立即對黃玲進行驅砷治療，還得長期監測腫瘤的發生風險，不僅如此，透過腸鏡檢查顯示，黃玲的整個大腸已經呈黑褐色，也就是結腸黑變病。

醫師提醒，日常生活中，若是必須服用雄黃類藥物，應在醫師的指導下進行，「兒童、孕婦、哺乳期婦女、肝腎功能不全者，外用雄黃更應謹慎。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
薄瓜瓜以「團聚」申請來台　走「中國大陸人士」程序
快訊／水源快速道路嚴重車禍　駕駛死亡
知名貓餐廳老闆性侵女員工　3少女受害...最小15歲
日韓今晚大戰　賠率出爐
薄瓜瓜成台灣女婿　海基會：希望相愛的人都能得到幸福
快訊／天兔颱風加速狂飆！　暴風圈觸陸了
快訊／2地明晚前達停班停課標準　最新風雨預測出爐
Twitch超兇正妹宣布加入啦啦隊　粉絲朝聖：太狠了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

薄瓜瓜以「團聚」申請來台　走「中國大陸人士」程序

外媒曝賴清德出訪或停留夏威夷　陸外交部：敦促美方！不允許過境

薄瓜瓜之父曾被視為「大位挑戰者」　「妻子殺人」害落馬入獄！

杭州女子吃牛黃解毒片3年「全身發黑」　醫一查驚呆：砒霜中毒

數錯樓！6樓屋主「裝潢新房2年」才發現是8樓　鄰居：直接交換

「一攬子增量政策」發酵　陸10月經濟「3升、2穩、1提振」

雙11退貨率70%！淘寶前10名女裝店倒閉　網吐原因：消費者不背鍋

被打記者王文志硬背景　洗米華威脅下揭「網路賭博滲透」一戰成名

年輕時被主管罵！7旬翁不爽竟「失眠32年」：不是我的錯

陸記者「暗訪」央企偷工減料被打　網深挖記者背景驚：踩到鐵板了

兒子不聽勸半夜堅持偷出門　媽請女友出馬15分鐘就回家

山路衝出公路車三寶逆向！　重機騎士急煞「翹孤輪」險撞

媽遊北歐12天返家看女兒反應　她興奮擁抱問：我有可愛嗎？

天兔明後天風雨最強 氣象專家：4地停班課達標｜20241114 ET午間新聞

天后闆妹雙11業績「突破2.6億」　霸氣幫員工爭取加薪...老公秒退群

韓國好想贏台灣！韓媒怨「沒電子好球帶」釀台北慘案｜20241114 ET午間新聞

胡宇威誇陳庭妮「手銬戲」好可愛　看她《影后》跟兄弟滾床：好怪XD

謝盈萱虧薛仕凌「不得平輩緣XD」　楊謹華撒嬌完突摔本子：我加戲！

黃仲崑演活《影后》王董　喊想退休「都叫我演失智」

世界12強棒球打爆韓國！　球迷散場合唱《千里之外》

薄瓜瓜以「團聚」申請來台　走「中國大陸人士」程序

外媒曝賴清德出訪或停留夏威夷　陸外交部：敦促美方！不允許過境

薄瓜瓜之父曾被視為「大位挑戰者」　「妻子殺人」害落馬入獄！

杭州女子吃牛黃解毒片3年「全身發黑」　醫一查驚呆：砒霜中毒

數錯樓！6樓屋主「裝潢新房2年」才發現是8樓　鄰居：直接交換

「一攬子增量政策」發酵　陸10月經濟「3升、2穩、1提振」

雙11退貨率70%！淘寶前10名女裝店倒閉　網吐原因：消費者不背鍋

被打記者王文志硬背景　洗米華威脅下揭「網路賭博滲透」一戰成名

年輕時被主管罵！7旬翁不爽竟「失眠32年」：不是我的錯

陸記者「暗訪」央企偷工減料被打　網深挖記者背景驚：踩到鐵板了

12強台日大戰！日本面對完全客場　日媒：台灣啦啦隊應援很可怕

薄瓜瓜以「團聚」申請來台　走「中國大陸人士」程序

中華郵政即起「暫停非實名制社群廣告」　跟進公股行庫反詐騙

王彥程續留樂天！社長透露規劃：計畫轉支配下

RCA二軍案遭最高法院發回更審　被害人怒：不知還要等多久

水源快速道路水泥車自撞護欄翻覆　駕駛受困2小時...送醫不治

外媒曝賴清德出訪或停留夏威夷　陸外交部：敦促美方！不允許過境

新北第一環「絕版3字頭」　1千萬內買新店2房大樓

亞尼克聖誕限定「雪天使生乳捲」夢幻上市！吃得到綿密北海道奶霜

險墜百米深山谷！貨車下坡煞車失靈　大石卡車輪3人逃死劫　　

「這50萬給你」郭董一桿進洞　桿弟捧一大疊鈔！霸氣畫面曝光

大陸熱門新聞

她仿李子柒也停更3年　最新影曝網笑

雙11淘寶女裝賣場「退貨率超70%」

全紅嬋跳洗腦神曲《APT.》！

網傳「大亞灣核電站爆炸」　詭譎紅色煙霧中帶火光

他闖男宿偷拍洗澡　只為傳給女友欣賞

6樓屋主「裝潢新房2年」才發現是8樓

25歲女懷「9胞胎」…決定減胎！

粉紅收屍隊？女子3任70歲尪皆「興奮身亡」

習近平出席秘魯開港典禮　國安官員：地緣政治野心不止台灣

陸記者「暗訪」央企偷工減料被打 網深挖記者背景驚：踩到鐵板了

年輕時被主管罵！7旬翁不爽竟「失眠32年」

被打記者王文志硬背景 洗米華威脅下揭「網路賭博滲透」一戰成名

前艦長淚讚中共軍武強！陸委會認罰不了

柳州爆女子遭當街性侵！警方回應了

更多熱門

相關新聞

北部天空灰濛濛　彭啓明：空污與天兔有關「等下雨才會改善」

北部天空灰濛濛　彭啓明：空污與天兔有關「等下雨才會改善」

今天環境風場為偏東風，西半部擴散條件差，污染物易累積，上午北部多個縣市都呈現天空灰濛濛的景象。環境部長彭啓明分析，天兔颱風接近，這種路徑造成的下沉氣流讓大氣很穩定，大氣污染物難以擴散累積，很多地方都是敏感族群不健康等級，提醒民眾多注意。

5種補腦食物　上班效率高不卡卡

5種補腦食物　上班效率高不卡卡

他肺阻塞夜咳窒息送加護、1個月內再心肌梗塞

他肺阻塞夜咳窒息送加護、1個月內再心肌梗塞

研究：30年來全球成人罹患糖尿病比例增加1倍

研究：30年來全球成人罹患糖尿病比例增加1倍

馬偕大規模新生兒篩檢　揪4A型黏多醣症

馬偕大規模新生兒篩檢　揪4A型黏多醣症

關鍵字：

中毒牛黃解毒丸砷中毒健康杭州

讀者迴響

熱門新聞

即／苗栗小五女生3樓墜地　口吐鮮血、手腳骨折

委內瑞拉11比0荷蘭　進12強複賽

快訊／明午前2地達停班停課標準　最新風雨預測出爐

不是怕感冒！醫師：這兩天外出一定要戴口罩

天兔又變慢了　路徑西偏「更晚觸陸」

阪神強投明戰台灣要讓巨蛋變圖書館！

薄熙來之子薄瓜瓜將成台灣女婿！迎娶博愛醫院許家千金

44歲本土劇女星生了！

高息ETF配息大縮水　專家2招喊別急撤退

桃園天空一片灰還飄臭味　環保局回應

Twitch超兇正妹宣布加入啦啦隊　粉絲朝聖

中華隊賽後記者會「2翻譯」記憶力超強

她仿李子柒也停更3年　最新影曝網笑

台中霧霾籠罩　醫：沉默之丘在台上演

天兔加速了「提早明午跳上岸」　風雨最猛地區出爐

更多

最夯影音

更多

兒子不聽勸半夜堅持偷出門　媽請女友出馬15分鐘就回家

山路衝出公路車三寶逆向！　重機騎士急煞「翹孤輪」險撞

媽遊北歐12天返家看女兒反應　她興奮擁抱問：我有可愛嗎？

天兔明後天風雨最強 氣象專家：4地停班課達標｜20241114 ET午間新聞

天后闆妹雙11業績「突破2.6億」　霸氣幫員工爭取加薪...老公秒退群

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面