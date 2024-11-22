才被罰14萬！台南工地塌陷發電機壓死工人　勞工局：停工移送法辦

▲台南工地意外造成夏姓工人不幸死亡，職業安全衛生署要求工地停工開罰最高30萬元。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市仁德區保華路與崇德路口工地，22日清晨5時許傳出工安意外，污水下水道系統幹管工程地基突然下陷、機具傾倒，導致守夜看顧工地器材的53歲夏姓男子不幸死亡，職業安全衛生署和台南市勞工局已要求工地停工開罰最高30萬元，全案依過失致死罪移送台南地檢署偵辦。

警消趕抵現場時，發現夏男臉部發紺，頭皮外翻，已經沒有生命徵象，經協助脫困後立即送台南市立醫院，經全力搶救，夏男於7時5分宣告傷重不治死亡。

台南市勞工局指出，22日上午「台南市仁德區污水下水道系統第二期工程主、次幹管第二標工程」之外包商曜通工程行承攬該工程，凌晨1時30分左右，工作井附近有大量水湧水，並造成施工區地面掏空而路面塌陷，夏員被傾倒的發電機壓擊頭部，早上工作人員到場發現立即通報消防局，並將其救出脫困，但已明顯死亡。

據了解，該工程前因違反職業安全衛生法，已被停工並罰鍰14萬元。本案發生後轄管職業安全衛生署接獲通報，立即派員進行災害原因調查與檢查，釐清災害原因及相關責任。並依職業安全衛生法規定，及對原事業單位，裁處最高新台幣30萬元罰鍰，肇災單位因違反職業安全衛生法致死及涉及過失致死部分，將移送台南地檢署偵辦，目前已要求工地停止相關作業不得移動災害現場。

勞工局表示，將持續追蹤事業單位對家屬職災補償情形，適時連結資源給予協助，維持勞工家屬權益，期協助罹災家屬儘快走出傷痛的陰霾。