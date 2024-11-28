教育部、衛福部、經濟部、交通部傳霸凌　卓榮泰要求一周內查完

▲行政院發言人李慧芝出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

勞動部勞發署北分署發生霸凌案導致員工輕生，事後行政院長卓榮泰出面致歉，並要求各部會調查所屬機關有無霸凌情事，並要求在一周內調查完成。對此，行政院發言人李慧芝（28日）說，目前已知包括教育部、衛福部、經濟部、交通部等，都有霸凌狀況；她說，院長要求各部會在知悉事件之後的一周內進行調查、依法處理，相關調查跟懲戒結果，各部會也會對外來說明。

李慧芝今主持行政院會會後記者會時表示，院長上週有要求各部門機關了解內部有沒有職場霸凌的事件，當時要求各部會，若有的話，要在一周內完成調查、依法處理，「主要是院長認為，公部門裡面所有同仁都是團隊的一份子，各部會也應該對霸凌事零容忍」。

李慧芝強調，院長是用這樣的態度要求各部會用最快速度處理並落實，並檢討各部會內部的霸凌防治作業辦法，加強對同仁的保護、縮短調查時程。

李慧芝說，目前已知部分包括教育部、衛福部、經濟部、交通部，有一些霸凌的狀況，各部會在知悉事件之後的一周內進行調查、依法處理，相關調查跟懲戒結果，各部會也會對外來說明。

李慧芝表示，前述部會霸凌情事調查的狀況，相關報告正在處理中，院長看過後若有任何裁示會再對外說明，各部會也會適時對外公布調查結果。

另外，針對勞動部勞發署霸凌案重啟調查一事的進度，李慧芝說，新任部長洪申翰周一上任，院長有表示再給洪部長一周時間重新調查，給一個報告出來。