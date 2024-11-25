快訊／7-11開出5張千萬發票！買咖啡就中　20組大獎名單曝光

▲7-11開出中獎發票。（資料照／記者蕭筠攝）



記者林育綾／台北報導

財政部今（25日）開出113年9-10月統一發票中獎號碼，而7-11也公布，本期開出5張1000萬特別獎、4張200萬特獎、11張雲端發票專屬獎100萬大獎，其中超級幸運兒只花35元買CITY CAFE就中千萬！

7-ELEVEN統計113年9-10月，5位消費者獲得1千萬大獎：

一人在高雄市楠梓區的7-ELEVEN欣清心門市，花90元購買飲品、鮮食。一人在台東縣台東市的三越門市花60元購買沙拉。一人在台北巿文山區的新萬隆門市花140元購買飲品。一人在新北市新莊區的新宏盛門市，花85元購買麵食。一人在臺北市松山區的復旦門市，花35元購買CITY CAFE。

4位獲得200萬特獎：

一人在台北市大同區的圓泉門市花130元，購買CITY CAFE、鮮食、統一飲品。一人在桃園市觀音區的富中門市花58元購買鮮食。一人在新竹縣寶山鄉的寶謙門市，花325元購買生活用品、便利用品、飲品、零食、鮮食。一人在桃園市中壢區的新壢門市，花118元購買鮮食。

11位獲得100萬雲端發票專屬獎：

一人在新北市新莊區的鳳祥門市，花96元購買統一麵包。一人在桃園市平鎮區的翁京門市，花20元購買報紙、CITY CAFE。一人在新北市新莊區的中平門市，花154元購買鮮食、飯糰、CITY CAFE。一人在新北市板橋區的板運門市，花25元購買飲品。一人在台東縣台東市的開漢門市，花161元購買飲品。一人在屏東縣枋寮鄉的飛米門市，花55元購買鮮食。

一人在台北市中正區的紹興門市，花35元購買統一麵包。一人在新竹縣竹北市的光揚門市，花65元購買CITY CAFE、統一麵包。一人在台北市中山區的龍江門市，花84元購買零食。一人在台中市西屯區的漢成門市，花71元購買鮮食、飲品。 一人在桃園市桃園區的7-ELEVEN新德鴻門市，花199元購買飲品、生活用品、鮮食。

▼7-ELEVEN在113年9-10月統一發票開出「20組大獎」，幸運中獎名單曝光。點圖可放大。（圖／業者提供）



業者表示，為了響應財政部雲端發票政策，7-ELEVEN已連續7期加碼推出「OPENPOINT會員載具抽獎活動」創造會員雲端發票二次中獎機會、累積共送出2800萬點OPENPOINT點數、加碼送出15.4萬組OPENPOINT點數獎，1點等同1元現金，可跨指定通路當現金花。

同時提醒，2024年7-8月期尚有超過14萬張、總計超過5,000萬元獎金的OPENPOINT APP會員載具中獎發票尚未到ibon機台列印，提醒未兌獎的幸運兒，在2025年1月6日前持OPENPOINT APP就近到7-ELEVEN門市完成列印後，到代發獎金單位領獎，千元以下中獎發票可直接在7-11門市兌領，可直接現場兌換商品，或獎金儲值icash Pay、icash2.0、餘額卡，可享有5到10%回饋。

▼113年9-10月統一發票開獎號碼出爐。（圖／ETtoday社群中心製表）