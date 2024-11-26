7-11開賣「台版超商栗子提拉米蘇」！12公分酷洛米、KITTY水晶球

▲7-11獨家推出7大人氣肖像水晶球，包括Hello Kitty、蠟筆小新、酷洛米、小熊維尼、米奇等。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

搶攻聖誕節商機，7-11自11月27日起至12月31日推出「愛‧Sharing」主題專案架，指定零食、糖果「任選2件8折、3件77折」，還獨家推出7大人氣肖像水晶球，包括Hello Kitty、蠟筆小新、酷洛米、小熊維尼、米奇等。另搶搭韓國黑白大廚實境秀熱潮，開發台版超商「栗子提拉米蘇杯」。

●7-11獨家水晶球、聖誕主題架

為了滿足消費者送禮與自用蒐集等需求，7-ELEVEN今年集結「Hello Kitty、蠟筆小新、KUROMI、航海王、小熊維尼、米奇、奇奇蒂蒂」等7大肖像，推出直徑8到12公分的水晶球，其中兩款更為指針時鐘搭配七彩燈光，絢麗又兼具實用性。

▼7-11集結7人氣肖像，推出節慶水晶球。（圖／業者提供）

7-11每年也在聖誕節針對全年齡層開發新品，橫跨零食、飲品、烘焙甜點、用品等多種類別。今年響應英倫主題，祭出多款麵包、點心新品，首度推出兩款英式司康，還有19世紀英國公爵夫人最愛的「英式維多利亞蛋糕」，並與「Mister Donut」、「KITKAT®」、「HERSHEY′S」、「MyCROissant by Guillaume吉可頌丹麥專門店」等品牌合作，推出袋裝便利甜甜圈、歐式麵包、雙色年輪蛋糕等商品。

▲▼7-11搶攻聖誕商機，推出全新烘焙甜點。（圖／業者提供）

「愛‧Sharing」主題專案架則是推出多款限定零食、糖果「任選2件8折、3件77折」，更攜手可口可樂，推出獨家消費加價購品牌小夜燈、哈根達斯指定品項「任2件88折、4件77折」還可加贈水晶球濃縮咖啡杯。

●台版「栗子提拉米蘇杯」

而Netflix熱播的韓國廚藝實境節目《黑白大廚》，其中的爆紅甜點「栗子提拉米蘇」近來在韓國便利商店商品化，如今7-11也打造台版的「栗子提拉米蘇杯」，將香濃栗子慕斯添加琥珀核桃粒，層次口感豐富。同步引進韓國超商狂銷千萬顆的「延世大學可可生乳包」，11月27日起至12月10日指定甜點搭配飲料可省20元。

▼搶搭韓國黑白大廚實境秀熱潮，開發台版超商「栗子提拉米蘇杯」。（圖／業者提供）

●熱食「買4送1」、新品「椒鹽大雞排」

7-11觀察每年11月到隔年1月是熱食銷售高峰，11月27日起至12月24日展開滷味/關東煮/麻辣燙「全品項任選買4送1優惠」，自有品牌「星級饗宴-滷味」更與米其林餐盤推薦燒鳥專門店「台北鳥喜」合作全新炭香聯名滷汁，濃郁日式炭烤香氣，帶出食材本身甜味。

▲7-11滷味/關東煮/麻辣燙「全品項任選買4送1優惠」。（圖／業者提供）

另外限定門市設置的「哈燒專櫃」，也推出中部地區超人氣炸雞店六星炸雞「椒鹽大雞排」，在地雞胸肉獨家秘製傳統椒鹽雞排風味，外酥內嫩肉質鮮嫩多汁，即日起至12月10日「哈燒專櫃全品項任選第二件9折」優惠。

▼7-11限定門市設置的「哈燒專櫃」，推出中部超人氣炸雞店六星炸雞「椒鹽大雞排」。（圖／業者提供）

●拿鐵第二杯半價

CITY系列則是推出「暖心拿鐵饗宴」活動，包含CITY CAFE濃萃拿鐵、厚乳拿鐵、卡布奇諾，CITY PRIMA精品馥芮白、紅玉18精品拿鐵等，購買任指定拿鐵品項大杯以上，享「第2杯半價」優惠，可根據不同濃縮咖啡、牛奶、奶泡比例擁有多種選擇。

▲7-11推出「精品特窖陳高風味拿鐵」。（圖／業者提供）

CITY PRIMA精品咖啡再創風味驚喜，推出「精品特窖陳高風味拿鐵」(酒精濃度低於0.5%)，使用金門當地遵循古法釀造老金城廠陳高酒體，添加進厚奶，再與精品咖啡結合，打造在地特色風味拿鐵，清新花果香氣咖啡底蘊，搭配獨特高粱香氣厚奶，創造層次豐富味覺體驗。11月27日至12月10日冬季限定推出，嚐鮮價109元（原價130元），活動期間每杯加贈10點OPENPOINT點數。

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。



●全家X金門高粱打造大人系「緞金龍金高拿鐵」

全家便利商店與金門高粱聯名，創新推出超大人系風味特調「緞金龍金高拿鐵」，要溫暖消費者的心及味蕾。選用譽有「杯中綢緞」美名的53.2度緞金龍金門高粱酒製成的焦糖糖漿，與Let's Café經典拿鐵結合，冷熱風味都享受。

▲全家便利商店與金門高粱聯名，創新推出超大人系風味特調「緞金龍金高拿鐵」。（圖／業者提供）

「緞金龍金高拿鐵」入口綿甜，尾韻醇順厚實，熱熱喝一口暖心暖胃，冰飲喝口感甜順醇厚，原價75元，11月27日至12月10日會員可享優惠價69元。（飲品酒精含量0.5%以下，屬一般食品；懷孕者、對酒精過敏者斟酌飲用。）

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。