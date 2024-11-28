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「唯一遺憾僅一個生命為國犧牲」　空軍英雄謝翔鶴辭世享耆壽94歲

▲▼空軍緬懷謝翔鶴。（圖／翻攝自Facebook／中華民國空軍）

▲空軍緬懷謝翔鶴。（圖／翻攝自Facebook／中華民國空軍）

記者郭運興／台北報導

前紅狐中隊飛行員、空軍英雄謝翔鶴，民國53年駕駛RF-101A「巫毒式」偵察機偵察，遭中共擊落，俘虜21年，直至民國74年才獲釋回台，27日凌晨驚傳離世消息，享耆壽94歲。前空軍副司令張延廷證實此消息，他強調「不屈不撓的忠貞志節令人尊敬，國家應該頒發勳章」；國防部則發文緬懷「長者風範，將永留後輩心中」。

謝翔鶴生於民國19年8月15日，空軍官校35期畢業，曾擔任空軍第六偵察大隊飛行員。1960至1970年代中美合作「快刀計畫」，深入大陸偵察，除黑貓中隊、黑蝙蝠中隊，還有紅狐中隊負起空中偵照任務，謝翔鶴即是其中一員。

民國53年12月18日謝翔鶴駕駛RF-101A「巫毒式」偵察機偵照大陸東南沿海時，於浙江外海遭中共戰機擊落，跳傘被俘，其間正值文化大革命期間，他歷經勞改等磨難，遭關押21年，直到民國74年才獲釋回台，27日驚傳離世消息。

前空軍副司令張延廷證實，謝翔鶴老師已經在27日凌晨離世了，這位最後的巫毒(RF-101)飛行員在中國大陸被俘後吃了20年多的苦牢，不屈不撓的忠貞志節令人尊敬，國家應該頒發勳章，向謝翔鶴老師致最高敬意

中華民國空軍發文緬懷，謝翔鶴老師曾說「我唯一的遺憾是，我只有一個生命為我的國家犧牲」，民國41 年，謝老師考入空軍官校35期飛行生，於沖繩高空生理訓練班、戰術空軍協訓班及颱風三號等訓練中累積軍事學資，因卓越飛行技術獲延攬出任第五聯隊第六大隊第四中隊偵察機飛行員。

中華民國空軍表示，謝翔鶴不計艱險執行偵照任務，出夷入險，樹績建功，民國52、53年連續兩年當選「國軍英雄」，曾獲頒「雄鷲」、「飛虎」及「干城甲種二等獎章」等勳獎章。謝翔鶴老師於113年11月27日凌晨辭世，享年94歲，長者風範，將永留後輩心中。

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