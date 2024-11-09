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飆風戰機掛載GBU-12「鋪路者II型」炸彈　射程可達15公里

▲▼ 。（圖／法國空軍）

▲飆風戰機。（圖／法國空軍）

記者黃聖庭／綜合報導

法國空軍3架飆風戰機（Rafale）4日至8日飛抵克羅埃西亞首都札格瑞布，針對北約「敏捷戰鬥運用」（ACE）進行演練，加強兩國之間互相協調能力。

法國空軍表示，第30戰鬥機聯隊的三架飆風戰機從蒙德馬桑（Mont-de-Marsan）空軍基地起飛，降落在克羅埃西亞展開為期一周的聯合演練。此行動設定三大目標，在北約基地進行以最小後勤與人力規模的部署、提升與同樣使用飆風戰機的克羅埃西亞空軍的合作能力，並執行北約空中防禦任務，確保東翼盟國安全。

法國與克羅埃西亞人員在演練期間，共同參與飆風戰機上GBU-12「鋪路者II型」炸彈的組裝和安裝，增強克羅埃西亞空軍自主維護飆風戰機的能力。

▲▼GBU-12雷射導引炸彈（鋪路II系列）。（圖／法國空軍）

▲GBU-12雷射導引炸彈。（圖／法國空軍）

GBU-12是一款由美國研製的500磅雷射導引炸彈，依投放高度而定，射程可達15公里，使用半主動雷射導引技術，依靠投放前由地面或空中標定，鎖定後並精確擊中指定目標。鋪路者炸彈已在多場衝突中被成功運用，如波斯灣戰爭、阿富汗和伊拉克戰爭，展現穩定性和高效能，多國空軍戰鬥機如飆風、F-16、F-15等均能搭載GBU-12，是現代空戰對地打擊中的重要角色。

法國空軍說明，第30戰鬥機聯隊的機組人員於6日還參加位在羅馬尼亞空域的軍演，參與國家的軍備有西班牙、羅馬尼亞的戰機，一架A330 MRTT「鳳凰」（Phénix）加油機以及北約E-3F空中預警機，這場演練匯集歐洲各地的多國空中力量，充分展示北約空中部隊的高協調性及迅捷反應能力。

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