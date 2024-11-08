清泉崗基地新建營舍啟用　賴清德：堅定做國軍後盾

▲總統賴清德主持「空軍清泉崗基地官兵生活設施新建工程完工啟用典禮」。（圖／總統府提供）



記者陳家祥／台北報導

總統賴清德今（8日）上午主持「空軍清泉崗基地官兵生活設施新建工程完工啟用典禮」。他表示，該基地新建生活營舍完成是「興安專案」的落實，也是政策成果的展現。國軍保衛家園、政府照顧國軍，他會堅定做國軍後盾，持續推動各項改革，提升裝備和服役環境。期盼在空軍努力之下，清泉崗基地持續擁有堅實戰力，守護國家與人民的安全。

賴清德致詞時表示，今天非常高興來到空軍清泉崗基地，主持新建營舍完工啟用典禮。台中清泉崗基地肩負台海偵巡，維護空域安全的重責大任，是守護和平的重要力量。

賴清德提到，這座基地歷史悠久，部分營舍已經使用超過60年；為了改善國軍官兵生活，政府投入預算、執行營舍新建計畫。相信營區住宿環境的改善，可以讓官士兵更專注於戰訓本務，增強對軍隊的歸屬感，在保家衛國上付出更大的心力。

賴清德肯定國防部的努力，也感謝所有投入新建營舍的人員，在興建施工期間雖然歷經疫情、市場上缺工缺料等影響，仍如期、如質完工，並且讓營區具備住、訓、用的完整功能，能夠有 「以部隊為家」的氛圍。

賴清德指出，「照顧官兵生活，改善服役環境」是政府的重要責任。身為三軍統帥，國軍弟兄姊妹的事就是他的事，他也非常關心官士兵生活設施的改善。清泉崗基地新建生活營舍的完成是「興安專案」的落實，也是政策成果的展現。

賴清德說，國軍保衛家園，政府照顧國軍，他會堅定做國軍的後盾，持續推動各項改革，提升裝備和服役環境。有國軍在，國人就安心；有國軍的保衛，台灣人民才能夠安居樂業。他要再次感謝空軍弟兄姊妹，不分晝夜、堅守崗位，全天候待命捍衛領空。

賴清德相信，在空軍弟兄姊妹的努力下，清泉崗基地會持續擁有堅實的戰力，守護國家與人民的安全。最後，他再次感謝國防部全體官兵的努力，祝福大家身體健康、工作順利。