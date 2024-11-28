藍白強推財劃法要拿中央6612億　主計長：將讓選手國光獎金對半砍

▲立委郭國文。（圖／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

台灣拿下2024世界棒球12強賽冠軍，舉國歡騰，但民進黨立委郭國文指出，由於藍白有意修正《財政收支劃分法》，搶走中央6612億，恐衝擊體育發展。主計長陳淑姿證實，若修法通過，提供給奪冠選手的國光獎金將減半，從700萬剩350萬。

郭國文28日於立法院財政委員會質詢時提出，依照114年預算編列推估，總預算3兆1325億當中，1兆8144億用於法定支出，約58%；9071億用於專案計畫，約29%；還有4110億用於公共建設等，約13%。然而，國民黨版《財劃法》又要搶走6612億，代表除了法定支出外，剩餘計畫經費都將砍半才能支應。

郭國文表示，這次台灣隊奪冠，包括台灣隊長陳傑憲等選手指出，情蒐的幫助相當大。明年體育署編列44億1240萬體育教育推展經費，另有28億1438萬國家體育建設經費，如果藍白強行通過《財劃法》修法，那還能有這麼多經費嗎？

陳淑姿回應，相關經費都必須對半砍，郭國文則追問，是不是給球員的獎金將從700萬變成350萬？陳淑姿證實，都將對半砍，並強調這樣的修法會導致未來預算編列很大的困難，大部分計畫都要對半減。

郭國文點出，《預算法》第91條要求，「立法委員所提法律案大幅增加歲出或減少歲入者，應先徵詢行政院之意見，指明彌補資金之來源；必要時，並應同時提案修正其他法律。」但藍白提出搶錢法案時，並沒有做到，將會衝擊體育發展，顯然修法「茲事體大」，要求行政單位多向外界說明修法的衝擊。