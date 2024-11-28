白營圖卡控他「玩過球版」　莊瑞雄拍桌怒駁：我有講過就切腹

▲莊瑞雄 。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

身兼TPBL職籃會長的民進黨立委莊瑞雄日前質詢內容遭剪接，被民眾黨團拿來做成圖卡控訴，指莊瑞雄自爆玩過球版。莊瑞雄28日出面駁斥，氣到拍桌，強調他當時明明是在談如何讓合法運動彩券設計更好，以壓制地下博弈的市場及其衍伸的治安問題，卻被移花接木，「如果我有講過我有玩球版，借我一把刀，我就切腹」，要求民眾黨下架圖卡並道歉，更表示轉傳的白營支持者要趕快收回，他不想要這樣，但為了自己名譽，仍必須要提起民事訴訟。

莊瑞雄說，民眾黨網路發動的脈絡清楚，就是館長被攻擊後，企圖轉移政治焦點，在網路上貼出圖卡，說自爆多少有在玩球版，他第一時間打給民眾黨總召黃國昌，打給秘書長周榆修，反映造謠，把他沒有講過的話塞在他嘴吧裡面，這很可惡，政治攻防是正常的，但怎麼可以這樣做，支持者不斷轉傳，是要害死支持者？為了自己名譽，他必須要提起民事訴訟。

莊瑞雄表示，他是TPBL職籃會長，民眾黨誰不去惹，放他完全沒有講過的話，立法院公報清清楚楚，根本沒有球版，為了政治竟斷章取義，扣人帽子，他幫運動彩券發聲，那是他的職責，民眾黨卻拿這個做攻擊，民眾黨總是表現一副正義化身，幹的卻是這種事。

民進黨團副幹事長李坤城則說，莊瑞雄會這麼生氣，是因為民眾黨污名化運動彩券，跟地下賭盤混為一談，館長說有玩球版，民眾黨沒人出來譴責，但卻要把莊瑞雄拉下來，想要模糊焦點，體育署的運動發展基金，有92%來自運動彩券盈餘，卻被民眾黨拿來作為攻擊的手段。