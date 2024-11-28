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廠商求刪！Cheap乾脆發文「開酸棒協、前中職會長」全場讚爆

▲▼世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊拿下冠軍。（圖／記者李毓康攝）

▲世界12強棒球賽，中華隊拿下冠軍。（圖／記者李毓康攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

中華隊奪下世界棒球12強賽金牌，睽違32年再度奪下冠軍，振奮國人。百萬網紅Cheap在27日發文，探討「台灣國際賽常烙賽的原因」，首先就點出「過去的會長是吉祥物，長期占著茅坑不拉屎」，其次直呼過去的棒協是「罄竹難書的等級」。如今棒球變強的原因之二，就是「中職會長改革」、「棒協不再扯後腿」。

Cheap在粉專指出，台灣國際賽常烙賽的兩個原因，首先就是「#中職會長」，「過去的會長是吉祥物，長期占著茅坑不拉屎，如趙守博，任內三度爆發假球，只有譴責、譴責再譴責，直到黃鎮台改革後，中職才逐步起飛」，最後直讚「看看現在的蔡其昌會長，多會做事。」

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再來，Cheap批評「棒協」的管理問題，指出中職因假球案牽連，過去在國際賽事中常被棒協主導。可棒協把國際賽當成搖錢樹，門票、周邊商品、授權和轉播金等收入都被棒協賺走，但組訓能力卻非常差。比如在2013年WBC賽事中，中華隊到了東京才發現棒協沒準備早餐，這種疏忽讓人難以置信。棒協還反駁說有發現金，但讓球員自己去買早餐，實在是荒唐。

此外，Cheap也提到棒協與中職之間的惡鬥，導致球員無法專心打國際賽。棒協不幫球員保險，導致中職不放球員參加國際賽，棒協還情緒勒索，說年輕選手不愛國、沒有榮譽心。這種情況讓台灣棒球在國際賽事中難以取得好成績。比如2017年的WBC，棒協承認對以色列沒有進行情蒐，結果被打了15分，預賽三連敗回國後被球迷罵翻，才吐出一級國際賽的組訓權。

最後，Cheap總結道，台灣棒球變強的原因有兩個：一是中職會長的改革，二是棒協不再扯後腿。他特別提到2018年辜仲諒成為棒協理事長後，因為他愛棒球、懂棒球且有錢，讓棒協不再妨礙國際賽事，這對台灣棒球發展有很大的幫助。

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