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中華隊「訂飲料」爆紅！神級情蒐內幕曝光　一票台大博士助攻

▲▼世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊拿下冠軍。（圖／記者李毓康攝）

▲世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊拿下冠軍。（圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

中華隊在世界12強棒球賽奪冠，除了歸功於球隊，背後教練團與情蒐組更是功不可沒。中職會長蔡其昌就揭開「神級情蒐」的背後內幕，更透露在比賽過程中，團隊也不斷作紀錄，並比對歷史資料，給球員們下達指令，若碰上三振的情況，也會即時進行修正。

蔡其昌在政論節目《新聞面對面》中提到，當初他跟體育署長提議「一級賽事精進計畫」，首要目標就是把情蒐小組常態化，並於去年8月開始籌辦此事，10月聘請召集人陳瑞昌教練，「陳瑞昌教練要做兩件重要的事，其一針對潛在對手進行情蒐，其二就是情蒐我們旅外的選手，讓我們教練團有方向去選選手。」

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經過一年的時間，情蒐小組完成了比較充足的資料，同時也跟數據公司合作，彙整各個球場及選手的資訊，並運用軟體進行分析，蔡其昌指出，「情蒐小組從1個人、3位分析師，一直到比賽正式開始，擴增到20多人的團隊，除了選手像林瀚、昇峰、瑞昌，還有一大堆台大博士，來做數據上的分析。

▲▼世界12強棒球賽，中職會長蔡其昌。（圖／記者李毓康攝）

▲中職會長蔡其昌。（圖／記者李毓康攝）

他直言，「我們過去也有情蒐，但從頭到尾就3-5人，資訊、數據都不足，隨著科技發展，我們運用大量數據，而它會顯示出一種統計學的概念，例如這個投手投球的形態，當他兩好球取得優勢的時候，就會配哪顆球來引誘你，讓你三振出局，所以用這種機率的概念來告訴選手，等下碰上他時，大概會在什麼情況下，遇到何種狀況；而情蒐對方打者就是給投手用的，這時捕手最辛苦，因為他必須要熟記每個打者的特性。」

蔡其昌笑讚，「家正是個聰明又認真的人，他把資料做得很齊全，常常要配球，然後告訴投手怎麼投。我覺得我們的鐵牛棚，應該至少有一半功勞要感謝家正這個捕手的引導，當然培峰也引導得很好，不過投手功勞也很大，如果狀態不好，投不出適合的球路，有情蒐也沒用。」

▲▼ 世界12強棒球賽東京複賽，彭政閔在打擊準備區拿出情蒐資料提點中華隊打者 。（圖／記者李毓康攝）

▲彭政閔在打擊準備區，拿出情蒐資料提點中華隊打者 。（圖／記者李毓康攝）

至於爆紅的飲料圖，蔡其昌解釋道，情蒐小組是在球員休息室後面的小房間裡，球員們打完就會進房，看之前的資料跟對方今天投球的形態是不是吻合；比賽時情蒐小組所有電腦都在記錄、比對，再給球員下達指令，「因為澳洲那場，對方頻頻換投手，我們根本來不及看，所以恰恰乾脆拿著單子出來，在現場處理。」

蔡其昌還透露，如果第一個打席被三振，球員會馬上跑到情蒐室，情蒐小組也會立刻剪出畫面，給他看為何被三振，讓他知道等下對上這個投手時，不要再犯哪些錯誤，「我們是不斷即時處理，比賽的同時也仍在情蒐，而不是情蒐完、開完會就讓大家上場。」

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