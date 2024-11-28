生理食鹽水假冒HPV疫苗！躲醫院廁所偷接種　陸百名女性受害

▲大陸一名李姓女子用生理食鹽水冒充HPV疫苗詐財牟利。（圖／翻攝紅星新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

甘肅一名在醫院工作的李姓女子利用職務之便，竟使用生理食鹽水冒充四價或九價HPV疫苗，在院內謊稱不用預約即可施打，騙取信任後，幫有需要者注射接種牟利。經查，受害女性達百名以上，為取得接種疫苗女性的信任，李女將人帶至醫院附近的商場、診所、此前工作醫院的走廊盡頭或衛生間等隱蔽處接種，作案時間長達3年。

《紅星新聞》報導，警方進一步偵查發現，李某帳單中多次出現2484元、4800元（人民幣，下同）等具有明顯特徵的轉帳金額共計60餘萬元，涉及受害者160餘人。

據了解，甘肅蘭州公安局4月時先後接獲4名女子報案稱，她們透過自稱為某醫院護士的李女推薦，注射了HPV疫苗，但在官方的「健康甘肅APP」裡查無接種資訊，疫苗溯源碼也被多人掃描，懷疑遭到詐騙。

警方接報後循線逮到李女，她利用曾在醫院工作的人脈關係，私下蒐集注射完的疫苗包裝，將生理鹽水灌入後假冒HPV疫苗，用社群擴散的方式推廣，以「特殊管道走後門」、「限量名額」等不同話術吸引民眾上鉤。

經辦案員警逐一回訪有「交易記錄」的接種者後，已查出受害者36人，涉及金額10萬餘元，不過，仍有多名受害者因個人原因，不願配合警方調查。