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行政院明通過打詐綱領2.0　點名「退休族群」遭詐人數攀升：要注意！

▲▼提款機,ATM,提錢,取款,詐騙,薪水,理財,借錢,收入,支出,月光族,銀行,帳戶。（圖／記者周宸亘攝）有LOGO版，原編號2784228。

▲行政院積極設法打擊詐騙。（圖／記者周宸亘攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院會明將通過「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0版」，兼任打詐指揮中心指揮官的內政部次長馬士元今（27日）表示，打詐四法通過後需要政策導引跟目標設定，「2.0最大的差異是把法律規定內容具體化，訂出執行政策目標」；他也提到，退休族群遭詐騙個案數變多，未來會與退休族常聚會的業者合作宣導。

馬士元指出，現在法律工具變多，執行部分會請主責部會針對打詐四法裡對應到的部分，要訂出相對應作為，把這些東西合併後希望讓詐欺案件數量下降。

馬士元說，詐欺案下降的目標沒有訂出數字，但對於防止民眾接觸到詐騙案的數據有指標，比如很多假投資廣告、詐團投放內容，希望在綱領2.0下能搭配法律工具從嚴阻絕。馬舉例，像是最早開始的電信簡訊詐騙，行動綱領2.0設定600萬則攔阻境外來話與訊息的目標。

另外，馬士元也提到，數發部目前有4個數位平台落地申請，Google、Meta、Line、tiktok，這些落地的平台業者未來廣告要實名認證。現階段暫時用一年做標準，依照過去經驗，每一年預計會有將近6萬則的詐騙訊息在網路上投放，所以會用這樣的數字做標準，希望能把這6萬則擋下來。

馬士元也特別提到，在投資詐騙裡面，最近在討論的問題是退休族群，因為看趨勢，有一個樣態的個案慢慢變多，投資退休族群想用手上資產投資的心態來詐騙，誘使他們抵押房地產，取得貸款後丟到詐團的資金，被害者可能一生的積蓄就這樣沒了。

馬士元認為，比較困難的是，這些對投資族群的詐騙，發生的地方很多都不是網路，是咖啡廳等社交場合，「可能談一談、加Line，這種很難查，通常被害人可能被套養殺，等到發現時已經投入上千萬資金，累積起來數字很恐怖」，針對退休族群的這塊也在想，能不能透過網絡或是請退休族常常聚會的業者來合作。

另外，馬士元說，現在很多車手都是現金面交，約在捷運站咖啡廳等等，直接一包現金，會跟金管會、銀行合作，從提款就要開始注意。以前會攔阻轉帳，但提現金的事情可能沒那麼在意，面交就很頭痛，也在思考怎麼突破。

馬士元強調，「打詐的法有了、綱領有了，但還是要隨著詐騙方式變化，現有資訊會提對策，新的手法也要去關注」。

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