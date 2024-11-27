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瘋12強！詐團情侶檔車上緊盯台日大戰　抬頭驚見被警察包圍了

▲▼詐騙鴛鴦只顧看台日大戰被警方圍捕未察 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲詐騙鴛鴦只顧看台日大戰，為察覺被警方圍捕 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市淡水警方近日偵辦一起假投資詐騙案，先逮捕張姓女車手後，發現詐騙集團成員在淡金路一間超商附近進行監控。警方循線追查，在不遠處發現一輛可疑轎車。靠近查看時，赫然發現車內一對男女正全神貫注觀看12強棒球賽台日大戰直播，絲毫未察覺周遭已被警方包圍。警方展開盤查，當場在車內搜出大量金融卡、信用卡及各類證件。3名嫌疑人因涉嫌詐欺及違反《洗錢防制法》移送士林地檢署偵辦。

23日晚間8時許，淡水警方埋伏於淡金路一段某超商內，當場逮捕前來取款的39歲張姓女子。警方在其身上查扣手機一支、合約書及其他證物。經檢視手機通訊記錄，發現詐騙集團的其他成員就在附近執行監控任務。

▲▼詐騙鴛鴦只顧看台日大戰被警方圍捕未察 。（圖／記者戴上容翻攝）

隨後，警方在距超商不遠處的北新路口發現一輛可疑轎車，車內一對男女正專注觀看12強棒球賽台日大戰直播，全然未察覺大批警力已將車輛包圍。警方敲窗盤問時，34歲陳姓男子毫無警覺地回答「對啊」，隨後急忙切換手機畫面，但警方仍從其手機中發現與詐騙集團的對話紀錄。

警方立即要求2人下車，並在車內搜出大量現金、外幣、多張信用卡及金融卡、證件與印章。經查，車內的陳姓男子與30歲楊姓女子均涉嫌參與詐騙集團，與馬來西亞籍張女為同夥。3人當場被警方逮捕，並帶回警局偵訊。

張女供稱，她原為馬來西亞一名幼教老師，來台觀光期間接到不明來電，對方聲稱只需跑腿取款即可獲得一次性10萬元酬勞，她因此接受該「工作」。然而，警方對其說詞表示懷疑，目前已將3人依涉嫌詐欺及違反《洗錢防制法》等罪嫌，移送士林地檢署偵辦。

▲▼詐騙鴛鴦只顧看台日大戰被警方圍捕未察 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼詐騙鴛鴦只顧看台日大戰被警方圍捕未察 。（圖／記者戴上容翻攝）

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