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人民幣恐貶值15％迎關稅戰！　後果是重創消費信心

▲▼川普與習近平，中美貿易戰。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普與習近平。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳冠宇／綜合報導

美國總統當選人川普揚言對中國大陸貨物加徵60％關稅，若此舉成真，摩根大通估計，將導致人民幣兌美元匯價貶值10％至15％，以抵銷關稅對出口的影響。但分析指出，讓人民幣貶值可能損害大陸經濟，尤其是消費者支出。

香港《信報》引述摩通分析團隊預測，川普明年1月20日上任後，在第二個任期內將加徵大陸貨物關稅，由目前20％稅率調高至60％。

摩通估計，大陸將對美國實施報復性貿易對抗措施，以及容許人民幣兌美元匯價貶值10％至15％，同時引入其他振興本土經濟措施，以應對川普加徵關稅。即使如此，摩通估計，大陸國內生產毛額（GDP）明年將會下跌1％。

同時，摩通分析團隊認為，川普上任後，貿易保護主義抬頭、放寬監管環境、減稅等經濟政策，將打擊新興市場經濟成長，連同美元匯價較強，全球金融市場出現動盪，導致大陸貨物轉向其他市場銷售等因素，新興市場勢必面對多重打擊，貨幣貶值壓力加劇，但通貨膨脹不會過度回升。

《紐約時報》此前報導，人民幣貶值會使大陸出口產品對海外買家變得更便宜，從而減輕川普的關稅對大陸商品競爭力的損害。川普在第一個任期加徵關稅後，大陸政府曾在2018年和2019年這樣做過。

但是，讓人民幣貶值也可能損害大陸經濟。大陸的企業和富裕家庭可能會儘快把資金轉移到國外，而不是在國內投資，以此來應對人民幣貶值的問題。

同時，人民幣兌美元匯率走弱也可能損害大陸公眾的信心，給消費者支出帶來不良影響，令股價下跌。這也可能與政策制定者們最近為支撐經濟所做的努力相矛盾，房地產市場崩潰已給大陸經濟造成沉重打擊。

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