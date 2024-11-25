星國前外長：中美在冷和平與冷戰間搖擺　東南亞或發生代理人衝突

▲前新加坡外交部長楊榮文（George Yeo）。（圖／達志影像／美聯社）

陳冠宇／綜合報導

新加坡前外交部長楊榮文（George Yong-Boon Yeo）今年10月下旬在劍橋大學辯論社（Cambridge Union）一個講座上談到，中美緊張關係可能在「冷和平」和「冷戰」間來回搖擺，而代理人衝突有可能發生在東南亞。

《觀察者網》近日刊出楊榮文講話摘要，他表示，中美關係將經歷一個漫長的考驗期。不少美國人對曾經幫助中國發展感到後悔，因為中國現在已經變得過於強大，對美國在全球的主導地位構成威脅。再加上美國（以及在某種程度上西方社會）對本土社會發展趨勢的不安，是導致中美之間出現一個相當長時間緊張關係的重要原因。

楊榮文接著指出，這種緊張關係可能在「冷和平」和「冷戰」間來回搖擺。代理人衝突有可能發生在東南亞，也有可能在緬甸或其他地方。但美國最大的擔憂是，中國有朝一日可能取代其全球霸權地位。

不過楊榮文表示，中國永遠不會成為西方式的帝國主義／霸權主義國家，因為中國文明的歷史形成和特性與西方本質不同，這種不同，已經寫在了中國人的文化基因裡。但這一點很難一下讓美國／西方人相信，但也許經過二十年、三十年，美國人最終會相信，中國不是俄羅斯，不是英國，不是法國，也不是德國。

楊榮文還指出，中國崛起首先是一個巨大的經濟現象，就好比一顆「新的太陽」加入了太陽系，而且「新的太陽比原有的太陽還要大」。所有人都應該把握和理解中國現象，找到與中國的相處之道，從中多方獲益。