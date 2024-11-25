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大陸 大陸焦點 特派現場

陸學者：賴改變兩岸僵局可能性低　大陸將加強「懾美促統」

▲▼國旗,台灣國旗,中華民國國旗,青天白日滿地紅,中國國旗,五星旗,兩岸關係,兩岸,兵凶戰危。（圖／路透）

▲兩岸關係。（圖／路透）

記者陳冠宇／綜合報導

第十屆兩岸智庫學術論壇近日在廣東中山舉行，有與會的大陸學者認為，賴清德總統上台以來「不改台獨本質」，未來要改變兩岸關係僵局的可能性較低，此外，川普重返執政後，中美對台海議題的博弈將更激烈，大陸則會加強「懾美促統」力度。

本屆兩岸智庫學術論壇22日舉行，由兩岸的研究單位合辦，大陸方面有中國社會科學院台灣研究所、全國台灣研究會、廈門大學台灣研究院；台灣方面包括二十一世紀基金會、中國文化大學中山與中國大陸研究所，會議共有60餘位專家學者與會。

綜合《中新社》與《中評社》報導，中國社會科學院台灣研究所法律與安全研究室主任王治國認為，未來四年影響兩岸關係的台灣內外因素更加複雜。他稱，賴清德上台以來，不斷拋出具有「迷惑性」的言論，但不改「台獨」本質，未來其改變兩岸關係僵局、困局的可能性較低。

中國社會科學院台灣研究所所長朱衛東指出，當下，兩岸關係再次步入關鍵的十字路口，何去何從，考驗兩岸的智慧遠見。他指出，川普在美國總統選舉中捲土重來、重返執政，中美圍繞「台灣問題」博弈的廣度與烈度勢將更甚於拜登時期。

朱衛東分析，大陸政府堅定維護國家主權、推進國家統一，與美國維護霸權、推進「以台制華、挺獨阻統」之間的結構性矛盾難以避免。他認為，大陸將不斷加強「遏獨促融」、「懾美促統」。

中國文化大學國家發展與中國大陸研究所教授趙建民認為，川普的連任可能引發兩岸經貿和台海局勢的重大變化，對台灣社會形成敲醒作用，促使其重新回歸國際和兩岸現實。

面對更趨嚴峻複雜的台海局勢，廈門大學台灣研究院院長李鵬指出，融合發展是恢復和擴大兩岸民間交流合作的重要措施，也是維護台海和平穩定的重要表現。他說，大陸需堅定深化兩岸交流合作融合的決心，「以實際行動和實踐成果向台灣同胞證明兩岸統一的好處」。

上海台灣研究所所長倪永杰指出，兩岸經濟融合起步早，已形成較高經濟融合度；隨著人員往來頻繁，兩岸婚姻家庭等群體不斷湧現，社會融合也在加深；而兩岸全面融合、雙向融合、深度融合、高質量融合等方面尚存廣闊的開拓空間。

兩岸經貿方面，成功大學政治學系教授周志杰認為，台灣經濟以出口導向為主，從過去、現在到未來，台灣經濟發展和產業升級的關鍵在於持續的兩岸互動、區域鏈接和世界接軌，更要避免在全球產業供應鏈和價值鏈上被邊緣化和選邊站式的陣營化。

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