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冷氣團今晚到明晨最強「2地跌破10度」　下周變天雨襲北東

▲▼大陸冷空氣南下挾帶大量水氣，北台灣陰冷多雨，路上行人紛紛穿起冬裝撐起雨傘。（圖／記者湯興漢攝）

▲今晚到明晨氣溫再下探，預估北部、宜蘭市區低溫11至12度。（圖／記者湯興漢攝）

記者蔡亞樺／台北報導

乾冷空氣持續籠罩，天氣風險公司天氣分析師歐宗學指出，今晚到明晨氣溫再下探，預估北部、宜蘭市區低溫11至12度，郊區或近山區有機會出現10度或以下的極端低溫。下周二隨著新一波東北季風增強，基隆北海岸、東半部水氣增多，有短暫雨機會。

歐宗學今在氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文表示，昨天大陸冷氣團開始南下影響，今天乾冷空氣持續籠罩台灣，預估西半部普遍晴朗，東半部還是多雲或局部陰天，降雨機率都比較低，各地都是偏乾穩定的天氣型態。

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他說，在冷空氣搭配夜間輻射冷卻的情況下，昨晚到今天清晨有明顯的降溫，全台平地最低溫在苗栗三灣只有8.4度，其他在基隆、新北、桃園、新竹縣的空曠郊區或內陸的低海拔區域，也都有10度左右或以下的低溫出現。

他表示，西半部在晴朗天氣下陽光加熱明顯，回溫明顯快速，北部白天高溫普遍都有機會達20度，中南部22至24度，高屏25至26度，東部因為雲量偏多，相對回溫有限，宜蘭、花蓮高溫約20度，台東23度。

▲▼下周一晚間起到下周二新一波東北季風增強，基隆北海岸、東半部水氣增多，有短暫雨機會。（圖／翻攝天氣風險 WeatherRisk臉書）

▲今天乾冷空氣持續籠罩台灣，各地都是偏乾。（圖／翻攝天氣風險 WeatherRisk臉書）

不過歐宗學指出，今晚到明晨氣溫會再次下探，預估北部、宜蘭市區低溫11至12度，郊區或較靠近山區有10度或以下的極端低溫出現機會。嘉義以北市區也有11至13度，郊區或近山區可能有10度或以下的極端低溫發生。南部、花東市區約14至16度，郊區再低約1到3度。

歐宗學說，乾冷天氣持續到周末，周六白天起冷氣團開始減弱，整體氣溫稍回升但仍有較大的日夜溫差，好天氣可望持續到下周一，晚起到下周二隨著新一波東北季風增強，基隆北海岸、東半部水氣增多有短暫雨機會，西半部維持晴到多雲。

下周五是24節氣的大雪，歐宗學提到，下周後期再有冷空氣南下，強度仍不確定，但水氣方面可能是先濕後乾，各地天氣及低溫數字要再追蹤後續的預報。隨著時序入冬，平均氣溫會逐漸降低，提醒大家做好冬季禦寒的準備。

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