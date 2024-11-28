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林昱珉雙臂刺青搶眼　刺青師曝「一堆年輕人預約」：生意好了5倍

▲▼ 世界12強棒球賽冠軍戰，林昱珉。（圖／記者李毓康攝） 

▲林昱珉在金牌戰，對日本先發4局無失分。（圖／記者李毓康攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台灣隊日前於世界棒球12強賽奪冠，掀起全台棒球熱潮，其中21歲的「王牌投手」林昱珉，也以精湛表現引發關注，然而他近期卻也因為雙臂上的包手刺青，遭部分網友戲稱是「8+9」。對此，有刺青師透露，近期許多年輕人受到林昱珉影響，讓預約量暴增5倍。

林昱珉雖在賽事中有好表現，但有部分網友卻因為他身上的刺青，稱他為8+9。事後林媽媽澄清，兒子並沒有嚼檳榔的習慣，「他性格活潑好動，但絕非網路所傳言的『8+9』」。

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此外，林昱珉因表現亮眼，在普遍反對刺青的日本引起討論，甚至登上社群平台X的熱搜榜，「很少看到亞洲球員有這麼大範圍的刺青紋身」、「他的兩隻手臂真的讓我呆住了」、「這麼稚嫩的臉，卻有巨大的刺青，真的好反差」。

▲▼ 世界12強棒球賽冠軍戰，林昱珉 。（圖／記者李毓康攝）

▲林昱珉的刺青在台灣及日本都引起討論。（圖／記者李毓康攝）

據悉，林昱珉的刺青師彫育表示，看到林昱珉在大賽中展現刺青，感到難以形容的榮耀，並希望藉此讓日式刺青文化被更多人接受，擺脫過去的刻板印象。

有網友在PTT發文表示，刺青師朋友透露，「一堆年輕人看到89棒球投手後都預約來刺青，生意比平常好5倍，而且男女都有」，擔憂不知道該怎麼教小孩。

對此，鄉民看完紛紛留言，「刺青真的沒差，但不要89刺青」、「人家成功又不是因為刺青，一堆學半套」、「其實球員可以穿長袖，不過台灣不care這種事就對了 只能說國情不同，日本就絕對不可能會露出」。

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