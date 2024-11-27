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林昱珉爆「先入伍服役」再赴美！父親好友曝動向：職棒生涯剛起步

▲▼世界12強棒球賽冠軍戰，林昱珉。（圖／記者李毓康攝）

▲賴坤成透露，林昱珉返台以後要先服12天的兵役，接著動身返回鳳凰城。（資料照／記者李毓康攝）

記者柯振中／綜合報導

21歲王牌投手林昱珉近日受到大量討論，許多台灣人相當關心他的一舉一動。對此，台東縣前立委賴坤成透露，林昱珉返國以後「先當12天的兵」，接著就要動身返回鳳凰城。

賴坤成在臉書上分享，他與林昱珉的父親相識超過30年，林父為人海派、風趣，相當愛喝酒、打麻將，與他臭味相投，在台東街仔頂算是小有名氣。

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賴坤成提到，林昱珉從新生國中畢業以後，穀保立即跑來挖角，林父更是因此特意來找他商量。穀保家商的蔡明堂董事長為了爭取好手，還表現出誠意，在台中的綠色隧道購地興建球場、別墅。

而林昱珉的表現同樣不俗，多次擔任國家代表隊的主力，獨特的投球姿勢、配球，以及臨危不亂的大將之風，從青棒時代就多次受到美日職棒球探的注意。

▲▼ 世界12強棒球賽冠軍戰，林昱珉。（圖／記者李毓康攝）

▲賴坤成透露，林昱珉返台以後要先服12天的兵役，接著動身返回鳳凰城。（資料照／記者李毓康攝）

等到18歲以後，林昱珉隻身前往美國亞利桑那州的鳳凰城，由同為響尾蛇隊的隊友林家正提供住宿。賴坤成怕林昱珉人生地不熟，也特地拜託久居鳳凰城、時任美台商總會長的張聖儀就近照顧。

經過了2年多的磨練，林昱珉順利升至3A，此次更是以不到21歲的年紀，成為台灣國家代表隊的王牌先發投手，出征12強，相當罕見。

▲12強中華隊奪金返台，林昱珉出席英雄大遊行。（圖／記者林敬旻攝）

▲賴坤成透露，林昱珉返台以後要先服12天的兵役，接著動身返回鳳凰城。（資料照／記者林敬旻攝）

賴坤成說，這次的12強賽結束，林昱珉的職棒生涯才剛要起步，返國以後林昱珉先去當12天的兵，接著便要動身返回鳳凰城。所幸目前林昱珉已是「春訓選手」，若是表現穩健，明年將有機會登上大聯盟舞台。

賴坤成提到，目前他正在聯繫鳳凰城及加州等美國台商、台僑，及鳳凰城台積電的產業鏈廠商、漢翔公司等友人，一起籌組「林昱珉玉米後援會」，替難得的台東潛力選手提供最堅定、溫馨的支持。值得一提的是，林父也開始跟他討論，移居鳳凰城以後，要開汽車修理廠，或賣黑輪、烤玉米，又或是到台積電打工。

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