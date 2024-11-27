川普提名葛里爾任貿易代表　曾指對中政策是「世代挑戰」

▲川普任命葛里爾（Jamieson Greer）為貿易代表。（圖／翻攝自X）

文／中央社

前美國貿易代表萊特海澤的44歲「門徒」葛里爾今天獲川普任命為貿易代表。川普昨天說一上任就要對加拿大、墨西哥及中國徵關稅；葛里爾也曾說對抗中國的貿易政策相當於美國的「世代挑戰」。

葛里爾（Jamieson Greer）曾是空軍律師，後來轉行打貿易訴訟官司。他是川普第一任期貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）的幕僚長。萊特海澤目前雖然未獲點名入閣，但是外界推測他對川普2.0的貿易政策仍有影響力。

川普昨天才在社群媒體發文，揚言一上任就要對加拿大、墨西哥徵收25%關稅，對中國加徵10%關稅。葛里爾的人事案如果獲參議院通過，將負責實施關稅政策及對外談判貿易協定。

彭博（Bloomberg News）今天報導，葛里爾密切參與川普第一任期的貿易政策決策，包括對中國徵收高額關稅，以及在疫情爆發前不久達成的部分貿易協議談判。

他今年5月在跨黨派的美中經濟暨安全檢討委員會（U.S.-China Economic and Security Review Commission）作證時表示，對抗中國的貿易政策相當於美國的「世代挑戰」。

他在證詞中表示，這沒有靈丹妙藥，在某些情況下，追求與中國戰略脫鉤會帶來短痛，但什麼都不做或低估中國所帶來的威脅，所付出的代價更大。

葛里爾說，重點應該是確保美國勞工及其家庭的經濟機會及流動性，抵禦中國的不公平貿易行為，及防止中國的軍事或科技居主導地位。

他是維吉尼亞大學法學院畢業生，現任King & Spalding律師事務所合夥人，專門處理貿易訴訟和談判。根據King & Spalding資料，他的客戶橫跨製造業、科技、能源、製藥、農業、金融與投資服務、飯店以及太空與國防等領域。