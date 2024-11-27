趁停火生效前幾小時　以狂轟貝魯特數十次！黎巴嫩急籲民眾：別回家

▲以黎停火協議生效後，不少因戰火流離失所的居民開始爭相返家，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

以色列與黎巴嫩真主黨開戰400多天後，終於在美國的斡旋下達成停火協議。這項在27日正式生效的協議，不僅承諾結束衝突，還規定以色列軍隊需在60天內撤離黎巴嫩南部，而黎巴嫩軍隊則將部署5000名士兵接管邊界地區。此舉被視為動盪的中東地區難得的外交突破，為雙方邊境居民帶來和平曙光。

綜合路透社、CNN與BBC報導，黎巴嫩軍方在協議生效後表示，軍隊正準備按停火協議向該國南部部署兵力，同時呼籲因衝突而流離失所的居民，在以色列完全撤軍前不要返回家園。

以色列則表示，儘管停火協議寫明以色列需在60天內逐步完成撤軍，但國防軍（IDF）不會立刻就返回以色列，「我們禁止人們前往以軍已下令撤離的村莊，或前往以軍控制的地區」。先前，以色列向黎巴嫩境內推進了6公里，並在多次與真主黨的交火中造成重大傷亡。

美國總統拜登稱，這項停火協議標誌著其政府在中東問題上的一大成就，他同時也在推動加薩的停火進程，以及沙烏地阿拉伯與以色列的關係正常化。拜登指出，以黎最新簽署的停火協議，旨在確保黎巴嫩南部的安全局勢穩定，並避免真主黨重建武裝設施。

然而，協議的生效並未完全平息局勢。在協議生效前數小時，以黎之間的衝突忽然加劇。以色列對黎巴嫩首都貝魯特及其他地區展開數十次空襲，造成至少18人喪生；真主黨則持續向以色列發射火箭報復。

停火協議生效後，黎巴嫩南部邊境有部分居民帶著真主黨旗幟返回家園，而以色列內部對協議的態度則分歧顯著，部分反對派和邊境地區領袖擔憂協議無法確保長期穩定。