　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

不滿吳乃仁欠款上億！黃國昌嗆凍結預算　台糖：吳已還7百多萬

▲朝野協商。（圖／翻攝自國會頻道）

▲黃國昌認為台糖未認真追討吳乃仁債務，嗆要凍結預算。（圖／翻攝自國會頻道）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院長韓國瑜今（27日）針對「中央政府總預算案附屬單位預算及綜計表」召開朝野協商，民眾黨團總召黃國昌於會中指出，由於台糖沒有認真追前董事長吳乃仁賤賣土地的錢，明明遭法院判定要還台糖1.1億，結果才還了32萬，因此要凍結部分預算。台糖代理董事長劉起孝則回應，目前已經還了3973萬，剩下8千萬會持續追償，3個月內提具體計畫。

立法院27日協商「113年度中央政府總預算案附屬單位預算」，韓國瑜先做出裁示，附屬單位預算要尊重委員會中心主義，因此委員會審查完的結果不會在朝野協商時變更，獲得各黨團通過。不過輪到審查台糖預算時，黃國昌不滿表示，台糖未積極追償前董座吳乃仁賤賣土地的損失，要凍結部分預算。

黃國昌痛批，因吳乃仁賤賣台糖資產，讓國家受到1億1796萬多元的損失，如果加上利息也很驚人。到目前為止，台糖強制執行的金額可能連付遲延利息都不夠。他質疑，最近一次執行吳乃仁的錢是32萬5548元，感覺好像是強制執行不到。問題是，吳乃仁過得很好，可以去club談「宇宙大爆炸」，出入都有車子，一天到晚可以去豪華餐廳，台糖真的有認真追償嗎？是拿債權憑證掛在台糖公司牆壁上當紀念品嗎？

劉起孝回應，有關吳乃仁賤賣土地案，目前執行職務人受償所得已有3973萬，其中與吳乃仁相關的有746萬，至於剩下的8千萬債權，會依照規定查調所得與財產，並持續追償。希望列為具體書面報告，台糖也會在3個月內提出具體追償計畫。韓國瑜便宣布，此凍結案保留到台糖繳交報告，再研議是否解凍。

國民黨團書記長林思銘則說，台糖去年有部分款項的決算約9百多萬，為何今年增加到4513萬，實際上支出是否有這麼多？劉起孝回應說，由於有訴訟法律事務費用，還有農業工程、灌溉與整地等規劃，因此支出金額浮動較大。

此外，對於國營事業已經凍結的預算，韓國瑜在會議一開始建議，是否提出書面報告就可以使用，但遭黃國昌反對，因已經凍結的預算就是希望給他們機會好好報告，如果一律都改成書面報告，其實花這麼多時間審，沒什麼實質意義，乾脆就宣布通過就好。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，民進黨認同院長的提議，以委員會中心主義，不要去推翻委員會審查結果，其次，也因為時限，現在已經年底。過去往例也都同意用書面報告取代之。如果有特別議案，朝野認為不能只以書面處理，他們則尊重。

國民黨團書記長林思銘也同意委員會中心主義，但個別委員堅持要做專案報告而不是書面報告，他們認為要尊重個別委員，一定不能用書面帶過。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
52歲「綠葉王」男星被目擊餐廳打工！　日賺1200元：當演員
中華隊奪冠辦遊行　日本球迷感動「幸好是輸給台灣」
錢帥君籌5000萬救尪！　向親友懇求來的
鄭宗哲表態願戰經典賽資格賽：任何國際賽都想打！
彰化警輕生亡！妻悲曝「遺言點名3人職場霸凌」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

波波牙醫議題燒　賴清德：限額50名不變、偏鄉計畫綁定10年

不滿吳乃仁欠款上億！黃國昌嗆凍結預算　台糖：吳已還7百多萬

賴清德出訪中共擬「聯合利劍C」　國防部：有充分準備

海科館長涉霸凌遭拔官　凌濤：僅調職沒道歉簡直「謝宜容2.0」

海基會董座吳豊山：國台辦754字　沒1字說明「中華民國位置在哪」

紀錄片《國有器官》播映期間屢收跨境炸彈恐嚇　警政署：已累積30起

林郁婷棄賽抗議　藍議員喊話賴清德：別忘台灣女兒

「感謝選手、後勤跟國人」　賴清德：政府責任是為台灣英雄搭舞台

馬龍抵台首餐吃「珍奶、肉燥麵」　對台印象有「春暖花開」之感

吳思瑤指王義川是生力軍　「若有人咆嘯或議事不中立要他挺身而出」

問林昱珉：日本有賣檳榔嗎 記者被狂罵｜20241126 ET午間新聞

高國輝虧「不用再喊好想贏韓國」　徐展元興奮高喊：好爽贏韓國！

寶見兒被問「日本有賣檳榔嗎」變臉！林昱珉媽發聲：不捨他被誤會

陳傑憲為何一直問老婆咧？　「有家庭才有我」先安頓妻兒

中華隊接機災難！　陳傑憲護妻兒動怒

中華隊慘變配角！免稅店搶蹭C位合照　遭灌爆改名「黃巾之亂」

陳傑憲返台「又再找老婆」　 急忙跑回機場大廳找人！

鄭雨盛未婚當爸！又爆腳踏三條船　「熱吻26歲嫩女友」影片外流

中華隊淪配角！采盟亂入搶C位「董座鞠躬10秒道歉」畫面曝光

台灣英雄前進總統府！　「榮耀劍門」高規迎接

波波牙醫議題燒　賴清德：限額50名不變、偏鄉計畫綁定10年

不滿吳乃仁欠款上億！黃國昌嗆凍結預算　台糖：吳已還7百多萬

賴清德出訪中共擬「聯合利劍C」　國防部：有充分準備

海科館長涉霸凌遭拔官　凌濤：僅調職沒道歉簡直「謝宜容2.0」

海基會董座吳豊山：國台辦754字　沒1字說明「中華民國位置在哪」

紀錄片《國有器官》播映期間屢收跨境炸彈恐嚇　警政署：已累積30起

林郁婷棄賽抗議　藍議員喊話賴清德：別忘台灣女兒

「感謝選手、後勤跟國人」　賴清德：政府責任是為台灣英雄搭舞台

馬龍抵台首餐吃「珍奶、肉燥麵」　對台印象有「春暖花開」之感

吳思瑤指王義川是生力軍　「若有人咆嘯或議事不中立要他挺身而出」

秋冬大補帖！3款最潮成分面膜　10分鐘煥活彈嫩美膚

川普2.0來了！台積電面臨千元保衛戰　基本面最佳保護傘

老人疑因「嫖娼」死亡　鄰居稱：做一半「心臟病發」走了

美國Honda「漆面剝落」面臨集體訴訟　前一次曾付天價和解金　

人氣女歌手不續約遭冷凍！發文疑吐苦水「好想躺平」網湧入打氣

瘋12強！詐團情侶檔車上緊盯台日大戰　抬頭驚見被警察包圍了

【瑪法達星座運勢】雙魚座　11.27～12.3

【瑪法達星座運勢】水瓶座　11.27～12.3

中華隊話題選手TOP10！　「台灣英雄」IG一次看

小白貓2樓墜落「嘴裂開爆血」無助路邊徘徊　康復後找到溫暖歸宿

今天下單現省1101元！一次帶回2瓶+4包 只要699

政治熱門新聞

林郁婷性別又遭質疑憤而棄賽　卓榮泰：積極保護林的參賽權

快訊／馬龍來了！　粉絲擠爆桃機嗨喊：再來一球

悠遊卡11／29起開賣「奪冠紀念卡」

館長自爆做過球版　黃國昌回應了

爆周玉蔻曾私約和解茶　張淑娟怒了

賴清德PO「獅迷自肥照」　蔡英文回應了

馬龍對台印象「春暖花開」　第一餐喝珍奶、吃肉燥麵

拿陳傑憲無頭看板挨轟　陳智菡曝心聲

性別又遭質疑！林郁婷世界盃退賽抗議　卓榮泰力挺

傳賴清德想「500紙鈔」印台灣隊　黃暐瀚支持：用了24年為何不能換

賴清德指點林家正「打擊技巧」惹議　凌濤轟：自我感覺良好

高雄高爾夫球場關定了！陳其邁硬起來「無法妥協」

周玉蔻亂爆滾床單翻車　張淑娟哽咽嗆坐牢

采盟「黃巾之亂」維安離譜　國安局還原當天：3日內提檢討報告

更多熱門

相關新聞

館長自爆做過球版　黃國昌回應了

館長自爆做過球版　黃國昌回應了

我國於12強棒球賽事拿下冠軍，全台掀起棒球熱，網紅「館長」陳之漢日前自爆曾為了賺佣金做過球版（簽賭），掀起球迷「假球案」的傷痛，民進黨也不斷點名與「館長」友好的民眾黨立委黃國昌回應。對此，黃國昌27日表示，館長自己已在直播完整說明，大家應該要引以為鑑。

曝「廠商代理人」竟成工程會申訴委員　黃揚明揭問題：恐成門神

曝「廠商代理人」竟成工程會申訴委員　黃揚明揭問題：恐成門神

勞部談許銘春演唱會　黃國昌怒批8字

勞部談許銘春演唱會　黃國昌怒批8字

綠要辜董加碼　昌：濫用職權藉勢藉端

綠要辜董加碼　昌：濫用職權藉勢藉端

陳啓昱投案了！黃國昌：好好交代事情

陳啓昱投案了！黃國昌：好好交代事情

關鍵字：

吳乃仁朝野協商黨團協商台糖黃國昌

讀者迴響

熱門新聞

林昱珉愛妻爆麥當勞打工！因他一句話離職

日本遭遇最大冷門　MLB官網提2大質疑

郭俊麟告白「可能是最後一次」暗示告別國家隊

日媒評12強 江坤宇最佳游擊！

一局狂灌8分！U12小將16:0摧毀中國

中華隊「班機上1畫面」！他秒哭：王建民低調王者風範

吉力吉撈突大吼：給林昱珉檳榔　本人急回應

林郁婷性別又遭質疑憤而棄賽　卓榮泰：積極保護林的參賽權

日本電視台剪輯「歷代最強台灣」　86秒預告超級熱血

啦啦隊女神長11cm腫瘤「球員男友陪複診」

苦苓點名1人打造「台灣鐵牛棚」：卻從未出現在鏡頭前

王陽明私訊！林昱珉親回覆「曬對話截圖」

7刀狠殺酒店妹！刺胸割頸坐她身上淫辱　兇煞再逃死

小S溝通老公「想開放性關係」

中華隊冠軍球去哪了？棒協證實交到「他」手上

更多

最夯影音

更多

問林昱珉：日本有賣檳榔嗎 記者被狂罵｜20241126 ET午間新聞

高國輝虧「不用再喊好想贏韓國」　徐展元興奮高喊：好爽贏韓國！

寶見兒被問「日本有賣檳榔嗎」變臉！林昱珉媽發聲：不捨他被誤會

陳傑憲為何一直問老婆咧？　「有家庭才有我」先安頓妻兒

中華隊接機災難！　陳傑憲護妻兒動怒

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

泡麵星級料理 挑戰營養師

泡麵星級料理 挑戰營養師

「文里補習班」開課啦！重現節目中米其林三星主廚安成宰示範的「大蒜泡麵」

一日代銷挑戰！細節滿滿

一日代銷挑戰！細節滿滿

代銷真的這麼辛苦嗎？從鋪床到備資料，全程高跟鞋還不能脫！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面