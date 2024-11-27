不滿吳乃仁欠款上億！黃國昌嗆凍結預算　台糖：吳已還7百多萬

▲黃國昌認為台糖未認真追討吳乃仁債務，嗆要凍結預算。（圖／翻攝自國會頻道）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院長韓國瑜今（27日）針對「中央政府總預算案附屬單位預算及綜計表」召開朝野協商，民眾黨團總召黃國昌於會中指出，由於台糖沒有認真追前董事長吳乃仁賤賣土地的錢，明明遭法院判定要還台糖1.1億，結果才還了32萬，因此要凍結部分預算。台糖代理董事長劉起孝則回應，目前已經還了3973萬，剩下8千萬會持續追償，3個月內提具體計畫。

立法院27日協商「113年度中央政府總預算案附屬單位預算」，韓國瑜先做出裁示，附屬單位預算要尊重委員會中心主義，因此委員會審查完的結果不會在朝野協商時變更，獲得各黨團通過。不過輪到審查台糖預算時，黃國昌不滿表示，台糖未積極追償前董座吳乃仁賤賣土地的損失，要凍結部分預算。

黃國昌痛批，因吳乃仁賤賣台糖資產，讓國家受到1億1796萬多元的損失，如果加上利息也很驚人。到目前為止，台糖強制執行的金額可能連付遲延利息都不夠。他質疑，最近一次執行吳乃仁的錢是32萬5548元，感覺好像是強制執行不到。問題是，吳乃仁過得很好，可以去club談「宇宙大爆炸」，出入都有車子，一天到晚可以去豪華餐廳，台糖真的有認真追償嗎？是拿債權憑證掛在台糖公司牆壁上當紀念品嗎？

劉起孝回應，有關吳乃仁賤賣土地案，目前執行職務人受償所得已有3973萬，其中與吳乃仁相關的有746萬，至於剩下的8千萬債權，會依照規定查調所得與財產，並持續追償。希望列為具體書面報告，台糖也會在3個月內提出具體追償計畫。韓國瑜便宣布，此凍結案保留到台糖繳交報告，再研議是否解凍。

國民黨團書記長林思銘則說，台糖去年有部分款項的決算約9百多萬，為何今年增加到4513萬，實際上支出是否有這麼多？劉起孝回應說，由於有訴訟法律事務費用，還有農業工程、灌溉與整地等規劃，因此支出金額浮動較大。

此外，對於國營事業已經凍結的預算，韓國瑜在會議一開始建議，是否提出書面報告就可以使用，但遭黃國昌反對，因已經凍結的預算就是希望給他們機會好好報告，如果一律都改成書面報告，其實花這麼多時間審，沒什麼實質意義，乾脆就宣布通過就好。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，民進黨認同院長的提議，以委員會中心主義，不要去推翻委員會審查結果，其次，也因為時限，現在已經年底。過去往例也都同意用書面報告取代之。如果有特別議案，朝野認為不能只以書面處理，他們則尊重。

國民黨團書記長林思銘也同意委員會中心主義，但個別委員堅持要做專案報告而不是書面報告，他們認為要尊重個別委員，一定不能用書面帶過。

