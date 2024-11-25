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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

勞部稱許銘春演唱會「核銷有嚴謹程序」　黃國昌：厚顏無恥不知反省

▲▼台灣民眾黨立院黨召開 聽人民的心聲 台灣民眾黨委託民調發布記者會 黃國昌 林國成 台灣匯流研究學會副理事長 何吉森。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立院民眾黨團召開民調發布記者會，圖由左至右分別為台灣匯流研究學會副理事長何吉森、民眾黨團總召黃國昌、民眾黨立委林國成。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者袁茵／台北報導

勞動部勞發署公務員輕生案延燒，前勞動部長許銘春被爆曾用公帑開演唱會，民眾黨團總召黃國昌24日直指，演唱會是從勞發署「就業安定基金」支出，濫用納稅人血汗錢滿足私慾；但勞動部卻回應，預算支出核銷有嚴謹程序。對此，黃國昌25日痛批「厚顏無恥不知反省」，質疑是誰授權發此回應，難道是新任勞動部長洪申翰點頭的嗎？

民眾黨立委黃國昌、林國成與台灣匯流研究學會副理事長何吉森25日上午召開「聽人民的心聲—民眾黨委託民調發布記者會」，會後接受媒體聯訪。

針對昨揭發許銘春演唱會是用勞發署「就業安定基金」支出，但勞動部稱公務機關預算支用核銷有嚴謹程序，如有任何事證，可供檢廉依法處理？黃國昌痛批，不知道勞動部的新聞稿是誰授權發放，「這是洪申翰點頭的嗎？發這新聞稿出來，我8個字送給勞動部，厚顏無恥、不知反省！」

黃國昌提及，勞動部的意思是「一切合法，謝謝指教」、「納稅人的錢，我就是要這樣用」，卻不敢回答問題的核心，「就業安定基金可以拿來給許銘春開演唱會嗎？」且後面一段更是民進黨慣用的官字文章，意思就是「如有不爽，請你去找檢調」、「主辦、協辦、球證、旁證都是我的人，你怎麼跟我玩？」

黃國昌酸說，如果是這樣的話，民進黨政府乾脆跟全體國人宣告，「就業安定基金就是我勞動部小金庫」、「我愛怎麼花就怎麼花」，預算書寫一套，實際上只要沾到邊，就用變更計劃、包裝、包裹等方式，「我通通可以拿來用，我愛怎麼搞就怎麼搞！」

黃國昌也批評，真的很想問監察院「這個案子你們敢辦嗎？你們敢動嗎？」還是赫然發現舞台上站著監察院長陳菊，所有監委嘴巴就閉上，沒人敢動，也沒人敢說什麼話？

▲▼台灣民眾黨立院黨召開 聽人民的心聲 台灣民眾黨委託民調發布記者會 黃國昌 林國成 台灣匯流研究學會副理事長 何吉森。（圖／記者屠惠剛攝）

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