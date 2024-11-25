郭國文要辜仲諒加碼！黃國昌：濫用職權藉勢藉端　竟可下令金控出錢

▲民眾黨團召開民調發布記者會，圖為立委黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

中華隊4比0完封日本隊，寫下32年來最佳成績；民進黨立委郭國文24日深夜喊話中華棒協理事長、世界棒壘球總會執行副會長辜仲諒，應「加碼再加碼」獎金到1億元，遭網友瘋狂留言砲轟。民眾黨團總召黃國昌25日也批評，郭國文利用財政委員會職權藉勢藉端，忘了自己是誰。

民眾黨立委黃國昌、林國成與台灣匯流研究學會副理事長何吉森25日上午召開「聽人民的心聲—民眾黨委託民調發布記者會」，會後接受媒體聯訪。

針對郭國文要辜仲諒加碼獎金湊成1億元，結果被網友罵翻「蹭又情緒勒索」，為何不叫掏空台鹽綠能的前民進黨中執委陳啓昱，或花公帑開演唱會的前勞動部長許銘春捐錢？黃國昌回應，郭國文可能在財政委員會當過幾年委員，不知道平常跟這些金控的相處模式是什麼，「利用他財政委員會的職權藉勢藉端，這就是郭國文的作風。」

黃國昌提及，網友講得很好，「我老實講，網友還講得很客氣，那不僅僅是蹭、情緒勒索，根本是濫用職權藉勢藉端！郭國文這麼大喔？原來民進黨一位財委會立委，可以直接下令哪一個金控可以出多少錢，忘了自己是誰！」

黃國昌指出，第二個網友也說得很好，陳啓昱稍早已投案報到，而陳污走的錢，「我想拿一小部份出來就綽綽有餘，民進黨立委應該去呼籲陳啓昱，叫他（陳啓昱）把錢吐出來。」

郭國文24日晚間於臉書發文稱，「世界第一，獎金一億，請辜董加碼再加碼！」看完比賽後，他認為辜仲諒應該再加碼選手獎金，湊滿1億給這些台灣英雄，「這麼精彩的冠軍賽，只給7000萬獎金不夠啦！應該再加碼3000萬，這樣加上闖進4強的獎金，剛好可以湊1億」。