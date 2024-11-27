南投砸4800萬買10輛低碳環保清運車　10鄉鎮市優先汰換

▲南投縣政府採購14輛低碳環保清運車輛，協助10鄉鎮市汰舊換新。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府為提升全縣垃圾清運的效率與隊員安全性，向環境部成功爭取經費補助900萬元，加上自籌3900萬元經費，共購置10輛環保低碳垃圾清運車及4輛資源回收車，交予仁愛、魚池、水里、草屯等10個鄉鎮市公所，優先汰換老舊清運車輛。

授車儀式26日在縣立體育場廣場舉辦，由縣長許淑華親自點交，仁愛鄉長江子信、魚池鄉長劉啟帆、水里鄉長葉銘豐、草屯鎮代理鎮長簡青松、南投市公所主秘蔡佳文，及各鄉鎮市的清潔隊長等分別出席接受贈與，也在縣府環保局長李易書帶領解說下，實地體驗該批新車性能，並上車試乘；環境部環管署主任葉迺群，縣議員蘇昱誠、張秀枝、王秋淑、簡千翔、林儒暘都到場共襄盛舉。

環保局表示，南投縣轄區幅員廣闊，每台垃圾車平均每日要協助收運超過2公噸的民眾家戶垃圾，另加上資源回收物，幾乎全年無休，因此今年度共編列4800萬元採購新型的清運車輛，具備低排放、低耗能、低噪音等優點，及電動壓縮垃圾清運功能，符合現代環保標準，能減少清潔隊員和居民接觸車輛排放廢氣的風險，安全性更好。

許淑華表示，全縣每日家戶垃圾收運量約250公噸，未來縣府除將持續編列相關預算外，也會積極向環境部爭取經費補助，協助公所逐步汰換15年以上的老舊車輛，提升垃圾收運服務品質，並確保清潔隊員能夠在更安全的環境中工作，增加效能。