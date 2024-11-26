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新北亂丟菸蒂開罰3600！去年開罰5668件　再推補助菸蒂桶計畫

▲▼ 新北推補助菸蒂桶計畫，減少菸蒂落地的情形 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲新北推補助菸蒂桶計畫，減少菸蒂落地的情形 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市自2019年起明定禁止在超商、等8類連鎖業者騎樓吸菸，違者最高可罰1萬元，但亂丟菸蒂的情況仍未完全改善。新北市環保局統計，2023年因《廢棄物清理法》開罰案件中，「亂丟菸蒂」佔比最高，共計5,668件。為改善環境，新北市環保局今年推出菸蒂桶補助計畫，提供20個菸蒂桶供便利商店和餐廳免費申請安裝，以減少菸蒂亂丟情況。

此次補助計畫針對設有自有停車場的便利商店及餐廳，每家業者每行政區限申請一處菸蒂桶，由環保局負責安裝，店家需自行維護管理，並不得隨意拆除或更換位置。

設置地點不得位於新北市公告的禁菸區（如便利商店騎樓），以免影響室內禁菸環境。截至目前，新北市已設置1,747處菸蒂桶，其中93%由里辦公處負責，商家自行設置的僅114處，顯示商家參與比例仍有提升空間。

環保局指出，菸蒂體積雖小，卻含尼古丁、焦油等有害物質，對環境造成的影響不容小覷。每年將有超過90億根菸蒂污染環境，這些菸蒂可能隨雨水流入海洋，對土壤、水質及生態系統帶來長期危害。

為有效遏制亂丟菸蒂行為，新北市自2021年3月起，將相關違規罰鍰從1,200元提高至3,600元，後續台北市、台中市及基隆市也跟進調高。新北市環保局強調，推動菸蒂桶設置計畫是為提升公共場所整潔度，期望商家積極參與，共同打造乾淨友善的城市環境。

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